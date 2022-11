Das ist bitter: Sadio Mane kann den Senegal bei der WM nicht vertreten. Foto: APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Doha – Afrika-Cup-Sieger Senegal muss bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auf seinen Superstar Sadio Mane verzichten. Der Stürmer des FC Bayern München laboriert an einer Verletzung am rechten Wadenbein und fällt für das Turnier aus, wie der senegalesische Verband am Donnerstag bekannt gab. Eine MRT-Untersuchung habe gezeigt, dass sich der Ex-Salzburger Mane nicht so schnell von der Verletzung erhole wie man sich das erhofft habe, sagte Teamarzt Manuel Afonso via Twitter.

Für die afrikanische Mannschaft ist der Ausfall des 30-Jährigen ein herber Rückschlag im Kampf um den Achtelfinal-Aufstieg in Gruppe A. Mane, der in diesem Jahr hinter Karim Benzema den zweiten Platz bei der Vergabe des Ballon d'Or belegt hatte, hatte sich am 8. November im Spiel der Bayern gegen Werder Bremen verletzt. Bis zuletzt hatte das Nationalteam auf einen Einsatz seines Aushängeschilds gehofft. Senegal trifft am Montag auf die Niederlande, bevor es gegen Gastgeber Katar und Ecuador geht.

Ausfall bei Argentinien

Unterdessen hat auch Argentinien einen Ausfall zu beklagen, wenngleich nicht einen solch prominenten. Der argentinische Teamchef Lionel Scaloni muss auf Nicolas Gonzalez verzichten. Der Angreifer vom AC Florenz erlitt im Training eine Muskelverletzung und steht für die Endrunde in Katar nicht zur Verfügung. Dies gab der argentinische Verband am Donnerstag bekannt. Für Gonzalez wurde Angel Correa von Atletico Madrid nachnominiert.

Die Argentinier bestreiten am kommenden Dienstag ihr Auftaktspiel bei der WM gegen Saudi-Arabien. Die weiteren Gruppengegner des Copa-America-Siegers von 2021 sind Mexiko und Polen. (APA, 17.11.2022)