Edition Zukunft Klimafragen Verhandlungsendspurt: Was bringt die Klimakonferenz?

Am Freitag soll der Klimagipfel im ägyptischen Sharm el-Sheikh planmäßig zu Ende gehen. Schon jetzt ist aber ziemlich klar, dass die knapp 200 Staaten keine großen Sprünge in der Klimapolitik machen werden. Wir sprechen darüber, warum die Klimakonferenzen trotzdem wichtig sind, warum neue Gasdeals auf der Veranstaltung verkündet werden und wie der Gipfel die kritische Menschenrechtssituation in Ägypten ins Rampenlicht rückt. (Alicia Prager, Philip Pramer, 18.11.2022)