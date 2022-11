"Niemand in der ÖVP" wolle die EMRK in Frage stellen, sagt Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtsatdler. Eine "zeitgemäße Auslegung" sei aber nötig

Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) will die Europäische Menschenrechtskonvention "realitätsnah auslegen".

Sie sei in dieser Frage "immer ganz klar" gewesen, sagte Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Freitag im Ö1-"Morgenjournal". Die europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) stehe im Verfassungsrang. Und "niemand in der ÖVP" habe "jemals am Menschenrechtskatalog rütteln" wollen.

Allerdings: In einem STANDARD-Interview vergangene Woche, hatte ÖVP-Klubchef August Wöginger genau das getan. "Auch die Menschenrechtskonvention gehört überarbeitet", hatte er da gesagt. Denn mittlerweile gebe es "eine andere Situation, als es vor ein paar Jahrzehnten der Fall war, als diese Gesetze geschrieben wurden". Folge war eine breite öffentliche Debatte über die EMRK, in der sich ÖVP-Landeshauptleute ebenfalls für eine "Überarbeitung" aussprachen.

EMRK "realitätsnah auslegen"



Die stehe nicht zur Deabatte, sagte Edtstadler in dem Radio-Interview. Hinzu fügte sie allerdings: "Wobei man schon sagen muss, dass die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention natürlich betrachtet werden muss." Es brauche hier Urteile, die "realitätsnah" seien. Das betreffe nicht nur den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), sondern auch den europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg, der die EU-Grundrechtecharta auslegen müsse.

Der EGMR, für den Edtstadler selbst zwei Jahre gearbeitet hat, verstehe die EMRK als "living Document", was heiße: Sie sei "realitätsnah auszulegen". Hier gelte es "einen Diskurs zu führen und auch zu zeigen, dass es das eine oder andere Element Urteil gibt, dass auf das System Einfluss hat und zu Problemen führt". Das sei "mehr als angemessen und das muss man auch tun", so die Minisiterin, die aktuell in Brüssel weilt, wo am Freitag die EU-Außen- und Europaministerinnen und -Minister zusammenkommen. Debattiert wird dort über Energiepreise, mögliche Strafen gegen Ungarn und Asyl.

EU-Asylsystem "tot"



Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte beim Treffen mit seinen Amtskollegen aus Ungarn und Serbien, Viktor Orbán und Aleksandar Vučić, am Mittwoch gesagt, das Asylsystem der EU sei gescheitert. Allerdings: Viel war von einem europäischen Asylsystem ohnehin nie zu merken. So zählte Österreich stets zu den Staaten, die eine EU-weite Verteilung von Geflüchteten stets strikt ablehnten. Es gebe dazu "eine geltende Rechtslage, die einfach nicht mehr angewandt" werde, sagte Edtstadler.

Nehammer habe daher recht, wenn er von einem gescheiterten Asylsystem spreche. Man wisse, dass die Dublin-III-Verordnung tot sei. Denn keiner tue mehr das, was getan werde müsste. Laut der Verordnung müssten Asylverfahren nämlich in jenem EU-Land stattfinden, in dem Flüchtlinge als erstes eintreffen. Für außereuropäische Geflüchtete sei das im Falle Österreichs nicht möglich, "außer jemand springt mit dem Fallschirm über Österreich ab". Trotzdem habe es heuer bereits rund 90.000 Asylanträge in Österreich gegeben.

Lösungen, die "nicht an der Realität vorbeigehen"



Laut der Ministerin brauche es deshalb eine europäische Lösung, die auch tatsächlich angewandt werden könne, einen effizienten Außengrenzschutz und rasche Asylverfahren direkt an der Außengrenzen. Dazu müssten die entsprechenden EU-Länder auch von den anderen Mitgliedsstaaten wie Österreich unterstützt werden.

Dies solle bei einem Sonderministerrat der EU-Innenminister nächste Woche erneut diskutiert werden. Es brauche Lösungen, die praktikabel seien und nicht an der Realität vorbeigingen. Zudem müsse es bei negativen Asylbescheiden auch schnelle Rückführungen geben, sagte Edtstadler. Dazu müsse die Europäische Kommission mit den Herkunftsländern verhandeln.

"Weniger belastete Staaten" sollen Österreich unterstützen



Auf die Frage, ob es statt Asylverfahren in den EU-Ländern mit Außengrenzen nicht einen Schlüssel für die Verteilung von Geflüchteten auf ganz Europa brauche, sagte Edtstadler, Österreich habe spätestens seit 2015 gezeigt, dass es riesige Herausforderungen stemme und eine große Zahl an Asylwerbern aufgenommen habe.

Es sei nun an der Zeit, dass sich auch "weniger belastete Mitgliedsstaaten" Gedanken machten, wie man stark belastete Stataten entlasten könne. Zu letzteren zählen laut der Ministerin etwa neben Zypern und Slowenien auch Österreich. Brüssel könne sich hier nicht zurücklehnen und "die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Landeshauptleute im Stich lassen". Es sei "Zeit, das auf den Tisch zu bringen". (Martin Tschiderer, 18.11.2022)