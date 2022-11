Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat gehörige Turbulenzen auf dem Energiemarkt ausgelöst. Foto: IMAGO/Bild13

Die Regierung hat sich auf eine Übergewinnsteuer für Energieunternehmen verständigt. Das haben Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitagvormittag bekannt gegeben. Für Erzeuger von Strom aus Wind- und Wasserkraft, Sonne und Biomasse eine Erlösobergrenze von 140 Euro pro Megawattstunde eingeführt werden.

Belohnung bei Investition in erneuerbare Energien

40 Prozent sollen von fossilen Unternehmen abgeschöpft werden, sagte der Vizekanzler. Investieren betroffene Unternehmen in erneuerbare Energien, soll die Steuerbelastung auf 33 Prozent gesenkt werden. Damit wolle man einen Anreiz für Investitionen in erneuerbare Energieträger schaffen, so Vizekanzler Kogler, der das Vorgehen als "wirtschaftlich gerecht und sozial notwendig" bezeichnet.

Von einer "außergewöhnlichen Lage" sprach auch Finanzminister Brunner. Die zusätzlichen Einnahmen wolle man für die Entlastungsmaßnahmen verwenden. Obwohl Brunner in "normalen Zeiten" nicht für Markteingriffe stehe, sei es nun eine "Frage der Fairness". Es handle sich dabei um eine temporäre Maßnahme bis Ende 2023. Mit zwei bis vier Milliarden Euro rechnet die Regierung an Mehreinnahmen.

Vorangegangen war ein Beschluss, auf den sich die EU-Mitgliedsstaaten geeinigt haben und den die Nationalstaaten unterschiedlich weit auslegen konnten. Die Pläne der österreichischen Regierung sollen jedenfalls rasch im Parlament beschlossen werden, damit sie noch dieses Jahr in Kraft treten können.

Ein Krieg als Auslöser

Zum Hintergrund: Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben sich die Energiekosten teilweise vervielfacht. Viele Energiekonzerne machen derzeit Gewinne wie sonst kaum. Ein Grund dafür ist, dass am Strommarkt das jeweils teuerste Kraftwerk den Preis für die gesamte Elektrizität bestimmt. Dies führt dazu, dass etwa Ökostromunternehmen billigen erneuerbaren Strom produzieren, aber Preise kassieren, als wäre er aus Gas hergestellt – das infolge der russischen Boykotts sehr teuer geworden ist. (balm, 18.11.2022)