Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, Preisträger Matthias Winkler und Moderatorin Miriam Hie. Foto: Thomas Lerch

Im Museum für angewandte Kunst (Mak) gingen am Donnerstagabend die Austrian Fashion Awards (AFA), die österreichischen Modepreise, über die Bühne. Matthias Winkler erhielt für sein gleichnamiges Schuhlabel den mit 10.000 Euro dotierten Preis der Stadt Wien. Der zum siebenten Mal vergebene, ebenfalls 10.000 Euro schwere Outstanding Artist Award für Modedesign des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) ging an das Unternehmen Mühlbauer.

Der in Berlin lebende und arbeitende Designer Matthias Winkler fertigt mithilfe traditioneller Techniken eine Schuhkollektion im Jahr. Winkler absolvierte ein Studium an der Universität für angewandte Kunst Wien und arbeitete einige Jahre als Künstler, bevor er am Royal College of Art in London Schuhdesign studierte.

Foto: Dennis Eichmann

Klaus Mühlbauer mit Moderatorin Miriam Hie und Jürgen Meindl, Leiter der Kunst- und Kultursektion. Foto: Thomas Lerch

Die Hutmanufaktur Mühlbauer produziert seit 1903 Hüte und andere Kopfbedeckungen in Handarbeit. Klaus Mühlbauer leitet das Familienunternehmen in vierter Generation und entwirft die Hutkollektionen gemeinsam mit den Designerinnen Nora Berger und Madeleine Nostitz.

Mühlbauer, Herbst/Winter 2022. Foto: Maria Ziegelböck

Die Mode der geförderten Labels wurde sitzend präsentiert, hier Entwürfe von Alessandro Santi. Foto: Thomas Lerch

In den Ausstellungsräumen des Mak wurde im Rahmen einer Performance von den AFA und dem BMKÖS gefördertes Modedesign präsentiert – darunter die Labels sowie Designer und Designerinnen Alessandro Santi, Inffolder, Ivan Iveljić, RONDO-Preisträgerin Larissa Falk, Stephanie Edelhofer, Christoph Rumpf, Florentina Leitner, GÜÇ, Hisu Park, Mit Stress, MOB Industries und René Scheibenbauer. (red, 19.11.2022)