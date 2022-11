Am 25. November ist Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. In Österreich wurden 2022 bereits 26 Frauen getötet. Wieso sind Frauen in Österreich so gefährdet?

Im Jahr 2021 sind in Österreich 29 Frauen getötet worden. Im Durchschnitt sind es jedes Jahr 32. Die Täter sind in den meisten Fällen die Partner oder Ex-Partner der Frauen. Dann werden diese Tötungsdelikte auch als Femizide bezeichnet. Das Bemerkenswerte: Österreich ist das einzige Land in der EU, in dem mehr Frauen als Männer getötet werden. Und während die Zahl der Morde an Männern sinkt, stagniert jene der getöteten Frauen.

In dieser und den nächsten Folgen von "Inside Austria" beschäftigen wir uns mit Morden an Frauen in Österreich. Wir wollen wissen, warum Partnerschaften für Frauen so oft gefährlich sind und warum der Staat Gewaltbetroffene nicht besser schützt. Dazu rekonstruieren wir den Fall einer der 29 Frauen, die im vergangenen Jahr ermordet wurden. (red, 19.11.2022)



In dieser Folge zu Gast: Sara (anonymisiert, Tochter eines Femizid-Opfers), Beate Hausbichler (Leiterin des Ressorts dieStandard), Eva Schuh (Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums in Oberösterreich), Laura Backes (Autorin "Alle drei Tage" und Redakteurin beim SPIEGEL). Moderation: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Skript und Gestaltung: Lucia Heisterkamp und Antonia Rauth. Mitarbeit: Margit Ehrenhöfer, Ole Reißmann und Zsolt Wilhelm. Produktion: Christoph Grubits