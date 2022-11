Eine umstrittene Weltmeisterschaft ist gestartet. Haben Sie das erste Spiel mitverfolgt? Foto: IMAGO/USA TODAY Network/Danielle Parhizkaran

Viel wurde im Vorfeld über die Fußballweltmeisterschaft diskutiert. Soll sie boykottiert werden? Ist es eine WM wie jede andere? Wie sollen Medien damit umgehen? Wie sollten sich die Fifa, die Nationalmannschaften und einzelne Spieler positionieren? Und schließlich: Was machen Fans des runden Leders aus dieser WM?

Nun ist die Weltmeisterschaft am Sonntag gestartet. Das erste Spiel im umstrittenen Austragungsland Katar ging über den Rasen. Viele aus der STANDARD-Community haben ihren Unmut in den Foren geäußert und klar gesagt, dass sie diese Weltmeisterschaft nicht verfolgen werden. Aber war dem auch wirklich so?

Wie war die Eröffnung der WM?

Warum haben Sie das Eröffnungsspiel geschaut, warum nicht? Und wie werden Sie mit den folgenden Spielen umgehen? Berichten Sie im Forum! (wohl, 21.11.2022)