Der neue Zebrastreifen in Neubau ist der dritte dieser Art in Wien. Foto: Oona Kroisleitner

Zebrastreifen bieten Schutz. Gemeinhin tun sie das für Fußgängerinnen und Fußgänger. Im übertragenen Sinn können sie es auch für gesellschaftlich marginalisierte Gruppen tun – und werden zu diesem Zweck in den Farben der jeweiligen Communitys gestrichen. So geschehen ist das nun in der Wiener Burggasse. Zwischen Volkstheater und Museumsquartier wurde in Blau, Rosa und Weiß ein sogenannter Transzebrastreifen aufgemalt.

Der ausgewählte Ort sei einer der zentralsten und meistfrequentierten im siebten Bezirk. Und auch die Schneise nach Neubau, erklärte Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) am Freitag bei der Eröffnung. Der Zebrastreifen verbinde zudem zwei Kulturinstitutionen.

"Der siebte Bezirk setzt einmal mehr ein klares Zeichen gegen Diskriminierung", sagte Reiter. Man wolle "Menschenrechtsbezirk" sein und in der aktuell laufenden Trans-Awareness-Week ein Zeichen setzen. "Es ist nicht eine Einmalaktion, die wir hier setzen", sagte Reiter. Sondern im Selbstbewusstsein des Bezirks.

Blau steht für männlich, Rosa für weiblich und Weiß für Menschen, die sich keinem dieser Geschlechter zuordnen. Foto: Oona Kroisleitner

Das Thema Trans sei keine "Modeerscheinung", betonte auch Reiters Stellvertreterin Isabelle Uhl (Grüne). Allerdings sei man heute mehr damit konfrontiert, sage Uhl. Sie setze sich für "Selbstbestimmung über den eigenen Körper" ein und für eine "Self-ID". Sprich: dass Menschen selbst erklären können, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen.

DER STANDARD

Alle Fraktionen dafür

"Ein Zebrastreifen ist ein Schutzweg, er schützt Personen. Dieser ist ein ganz besonderer Zebrastreifen: Er schützt Transpersonen", sagte Uhl. In der Neubauer Bezirksvertretung hätten alle Fraktionen für diesen Zebrastreifen gestimmt, sagte Reiter: Grüne, SPÖ, ÖVP und Links.

Ebenfalls bei der Eröffnung zugegen waren Volkstheater-Direktor Kay Voges und Aktivistin Eva Fels. "Sichtbarkeit für eine so marginalisierte Gruppe wie Transpersonen zu schaffen ist wunderbar", sagte Fels. "Es ist wichtig, dass Transpersonen einen Schutzraum, einen Schutzweg erhalten." Sie hoffe, dass sich dieser Schutz auch auf alle Gehsteige der Stadt ausdehnen wird. Denn Transpersonen seien noch immer Opfer von Angriffen im öffentlichen Raum.

Flagge als Vorlage

Die Farben des neuen Zebrastreifens sind an das Muster der Flagge der Transcommunity angelehnt. Die blauen Streifen stehen für Männlichkeit, die rosafarbenen für Weiblichkeit und die weißen für nicht-binäre, intergeschlechtliche und transitionierende Menschen.

Der erste Transzebrastreifen Wiens wurde 2019 an der Kreuzung Spitalgasse/Lazarettgasse eröffnet. Darauf folgte im heurigen Frühling einer in der Josefstadt beim Café Hummel. 2019 wurde beim Burgtheater auch der erste Wiener Regenbogenzebrastreifen, der für die LGBTQI-Community steht, aufgemalt. Zwei davon gibt es bereits auch in Neubau.

Jedem Bezirk stehen grundsätzlich zwei bunte Zebrastreifen zu. Neubau hat mit dem Transzebrastreifen bereits drei – das ist deshalb möglich, weil sie für verschiedene Themen stehen. (ook, rach, 18.11.2022)