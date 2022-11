Sozial-emotionale Fähigkeiten werden in vielen Jobs immer gefragter. Foto: Getty Images/iStockphoto

"Soziales Entscheiden" und "Emotionen erkennen" stellen zwei Untertests dar, die zum Bereich der sozial-emotionalen Kompetenzen beim Medizinaufnahmetest zählen. Diese wurden auch heuer im Juli abgeprüft und mit einer Gewichtung von zehn Prozent gewertet. Im Folgenden finden sich jeweils vier Aufgaben zu den beiden Bereichen, die dem Fragenformat im Auswahlverfahren nachempfunden wurden.

Soziales Entscheiden

Mit dem Untertest "Soziales Entscheiden" soll herausgefunden werden, wie gut Personen sich in bestimmte Alltags- und Berufssituationen hineinversetzen und aus dem gegebenen Kontext sozial angesehene Entscheidungen treffen können.

In den folgenden Entscheidungssituationen sollen Sie erkennen, wie bedeutsam die Antwortoptionen für die individuelle Entscheidungsfindung sind. Diese gilt es – auf Basis ihrer Wichtigkeit – von A bis E anzuordnen, wobei A die moralisch wichtigste und E die für Sie am wenigsten wichtige Überlegung ist. Im Rahmen des Medizinaufnahmetest ist es möglich, in diesem Abschnitt Teilpunkte zu erreichen, in diesem Quiz gibt es diese Option nicht.



Emotionen erkennen

Der Untertest "Emotionen erkennen" soll die Fähigkeit erfassen, auf Grundlage von kurzen Personen- und Situationsbeschreibungen zu erschließen, wie sich eine bestimmte Person in der beschriebenen Situation fühlt. Es geht darum, die Emotion dieser Person in Abhängigkeit ihrer Lage zu erkennen.

Im Anschluss an die gegebenen Situationsbeschreibungen finden sich fünf Antwortoptionen, die der aktuellen Emotion dieser Person entsprechen können. Wählen Sie eine oder mehrere passende Antworten aus.

(red, 21.11.2022)