Im Jahr drei der Pandemie wünschen sich viele einen Winter wie früher. Doch Tagesskipässe, die erstmals an der 70-Euro-Grenze kratzen, Energiekrise und Inflation, die Hotelpreise um 20 Prozent teurer machen, sowie die Schneearmut in der Klimakrise setzen der Lust auf Winterurlaub in Österreich natürliche Grenzen.

Auch der Tourismusforscher und Soziologe Andreas Reiter ortet ein sehr defensives Freizeitverhalten. Er geht dennoch davon aus, dass viele Menschen nicht ganz auf den Winterurlaub verzichten wollen, aber nach Alternativen zum klassischen Skiurlaub suchen – von denen es zum Glück einige gibt.

Ein Überblick über alternative Angebote und Unterkünfte aus allen Bundesländern von West nach Ost:

Dynamisches Pricing für Skitickets im Montafon

Vorarlberg: Etliche heimische Skigebiete führen heuer Frühbucherpreise für Skitickets ein, darunter auch die Bergbahnen im Montafon und Brandnertal. Wer früh und online bucht, erhält einen Rabatt.

Skigebiet Montafon-Brandnertal shop.montafon-brandnertal-card.at

Umweltfreundliche Anreise in Vorarlberger Skigebiete

Vorarlberg: Im Westen des Landes werden Öffis als bevorzugte Zubringer ins Skigebiet forciert. Wer in Vorarlberg einen Mehrtagesskipass kauft, darf die Ski- und Linienbusse zum Nulltarif benutzen. Die Gästekarte fürs Brandnertal, für Bludenz und das Klostertal bietet überdies bereits ab einer Übernachtung die Möglichkeit, in ganz Vorarlberg sämtliche Bahn- und Busverbindungen kostenlos zu nutzen.

Vorarlberg Alpenregion Mobilitätsinfos unter vorarlberg-alpenregion.at

Ein Tinyhouse mit wechselndem Standort

Vorarlberg: Eine Zeit lang stand der hübsche Glaskobel namens "Dream Alive Sleep Lodge" im Biosphärenpark Großes Walsertal. Ab dem Winter 2022/23 findet man das verglaste Hotelzimmer auf der aussichtsreichen Tschengla bei Bürserberg im Brandnertal. Das Tinyhouse ist auch mit einem Tisch, Kühlschrank, Dusche und WC ausgestattet. Das flexible Zimmer steht praktischerweise nur vier Gehminuten vom Hotel Dunza entfernt, wo man auf Wunsch frühstücken und zu Abend essen kann.

Dream Alive Lodge dreamalive.world/ standort/brandnertal

Kostenlos Ski fahren am Sonnenlift Axams

Tirol: "Wenn Freude am Schnee in die richtigen Hände fällt" hat jener Verein als Motto, der mit 20 ehrenamtlichen Helfern den kostenlosen Betrieb eines Schlepplifts in Axams sicherstellt. Dank dieses Engagements sowie durch Mitgliedsbeiträge und Spenden dürfen hier Kinder und Erwachsene ohne Ticket Ski fahren. Viele kommen zum Lernen und Üben auf die 500 Meter lange Piste, die nur dann händisch präpariert wird, wenn echter Schnee fällt.

Sonnenlift Axams Kögelestraße 10, 6094 Axams, sonnenlift-axams.at

Tourengehen lernen im Lechtal

Tirol: Von Jahr zu Jahr werden Pistenflüchtlinge, die als Tourengeher im alpinen Gelände landen, zahlreicher. Eine feine Sache, solange einem auch die alpinen Gefahren bewusst sind. Demnach wächst das Angebot an Sicherheitstrainings und Lawinencamps stetig, im Tiroler Lechtal werden mehrere angeboten. Die 2-, 4- und 7-tägigen Kurse zwischen 21. und 29. Jänner 2023 finden in herrlichen Landschaften statt und richten sich an Neulinge wie Profis.

Skitourentage: lechtal.at/winter/winter-aktiv/skitouren/skitouren-tage

Gratis-Öffis zum Skigebiet Snow Space Salzburg

Salzburg: In der Saison 2022/23 wird die Anreise zu einem großen Salzburger Skigebiet mit Öffis im ganzen Bundesland kostenlos sein. Wer Ski- oder Tourentickets für Flachau, Wagrain oder St. Johann (Snow Space) online kauft, darf die Fahrkarten des Salzburger Verkehrsverbunds gratis dazubuchen. Es gibt auch ein gutes Skibusangebot: 20 Linien verkehren zwischen den Orten, zu Stoßzeiten im Zehn-Minuten-Takt.

Skigebiet Snow Space mit Flachau, St. Johann und Wagrain: snow-space.com

Natur-Eislaufen auf Käntner Seen

Kärnten: Einigermaßen verlässlich und relativ früh im Winter friert der Pressegger See zu. Das ergibt eine Natureisfläche von 55 Hektar mit mehreren Eislaufplätzen und einem 2,5 Kilometer langen Rundkurs. Im Strandbad Hermagor werden zudem Schlittschuhe verliehen. Bekannteste und gefriersichere Alternative in der Region ist der Weißensee mit Rundbahnen von vier bis 25 Kilometern Länge.

Eislaufen am Pressegger See und am Weißensee: nassfeld.at/de/Winter-World/Outdoor-Relax-World/Eislaufen

Einen Ranger buchen im Nationalpark Kalkalpen

Foto: Nationalparks Austria/ Heinz Peterherr

Oberösterreich: Im größten zusammenhängenden Waldgebiet Österreichs darf die Natur ihren freien Lauf nehmen. Aufmerksame Besucher können im Nationalpark Kalkalpen auch winters auf Luchse oder andere Wildtiere stoßen. Die Chancen steigen unter der kundigen Führung von Rangerinnen und Rangern, die mit Schneeschuhen über verschneite Almen etwa zur Gamsbrunft führen. "Book a Ranger" gibt’s für Gruppen oder individuell.

Nationalpark Kalkalpen Nationalpark Allee 1, 4591 Molln: kalkalpen.at

Mit Winterausrüstung um den Dachstein gehen

Oberösterreich/Steiermark: Der Klimawandel hat dafür gesorgt, dass Skifahren auf dem Dachsteingletscher in dieser Saison unmöglich ist. Wer dem Berg nahe sein will, hat als Skitourengeher oder Schneeschuhwanderer auf fünf neuen, aussichtsreichen Touren die Möglichkeit, den Dachstein quasi zu umrunden.

Skitouren und Schneeschuhrouten: dachstein.salzkammergut.at

Auf Winterfrische im Gesäuse

Foto: Nationalparks Austria/ Heinz Peterherr

Steiermark: Im steirischen Gesäuse gibt es keine Gondeln und Skischaukeln, dafür viel wilde Natur. Wie man die atemberaubende Winterlandschaft am besten genießt (etwa beim Skitouren-Basecamp oder mit einem Nationalpark-Ranger), erfährt man im Rahmen des Angebotsüberblicks für alternative Winterangebote in der gesamten Steiermark, der sich "Winterfrische" nennt.

Überblick: steiermark.com/de/Steiermark/Aktiv-in-der-Natur/Winterfrische

Gratis Lift und Loipen bei Mannersdorf

Niederösterreich: Seit 1972 betreiben die Naturfreunde eine Schutzhütte auf der Skiwiese am Scheiterberg. Bei ausreichender Schneelage steht neben der bewirtschafteten Hochfilzerhütte ein Schlepplift an der 200 Meter langen Piste zur Verfügung, der gratis (Spenden werden aber akzeptiert) benützt werden darf. Vom Parkplatz weg führen eine 14 Kilometer lange Loipe und zwei weitere Rundkurse (9 und 11 km) am Leithagebirge vorbei, die auf eigene Gefahr ebenfalls kostenlos befahren werden dürfen. Zu allem Überfluss bietet das potenzielle Winterwonderland an dem nur 350 Meter hohen Bergerl sogar eine bescheidene Rodel- und Bobwiese.

Schutzhütte Mannersdorf Spielplatz weg 1, 2452 Mannersdorf: schiwiese.at

Langlaufen lernen am Wechsel und anderswo

Foto: Niederösterreich Werbung/ Kathrin Baumann

Niederösterreich: Gut 800 Kilometer Loipen hat Niederösterreich zu bieten, von Dezember bis März finden vielerorts Schnuppertage statt. Mit Leihausrüstung kann man dann ausprobieren, ob einem der Sport Spaß macht und welche Basistechnik nötig ist. Für den Pauschalpreis von 59 Euro pro Person gibt’s drei Stunden Gruppenunterricht, die Ausrüstung und das Loipenticket. Am 14. Jänner 2023 ist Niederösterreichweiter Aktionstag mit Langlaufschnuppern von 10 bis 13 Uhr.

Langlauf-Schnuppertage: niederoesterreich.at/langlauf-schnuppertage

Ganzjährig Mountainbiken am Geschriebenstein

Burgenland: Am höchsten Berg des Burgenlandes, dem Geschriebenstein, eröffneten im September neue Trails für Mountainbikerinnen und Biker. Blöd, so knapp vor dem Winter? Eher kein Problem, denn dank vieler Sonnenstunden auch im Winter sind die Trails ganzjährig befahrbar. Auf 40 Kilometern werden acht Singletrails mehrerer Schwierigkeitsgrade geboten.

Burgenland-Trails: trails.burgenland.info

Eisstockschießen an der Alten Donau

Wien: Ein seltener Anblick in urbanen Gefilden sind Dauben – also die Ziele beim Eisstockschießen. Die Sportart sieht man deutlich öfter auf dem Land. Dabei ist dieses Gesellschaftsspiel auf glattem Untergrund überaus amüsant und wird auch in Wien angeboten. Von Eders Eisstockbahnen mit idyllischer Lage an der Alten Kaisermühle etwa, die schon ab 24. November von Mittwoch bis Sonntag geöffnet haben. Die Bahnmiete inklusive sechs Stöcken beträgt 60 Euro pro Stunde.

Eders Eisstockbahnen Fischerstrand 6, 1220 Wien: eisstock-bahn.at

Österreichische Almhütten über deutsche Suchmaschine

Foto: Getty Images/iStockphoto/by-studio

Alle Bundesländer: Alm- und Berghütten sind hierzulande auch im Winter sehr beliebt und rasch ausgebucht. Wer dennoch nicht auf die schwer vergleichbare Alternative "Chaletdorf" umsteigen will, muss viel Zeit mit Suchmaschinen verbringen. Überraschend viele Einträge erhält man nur über Umwege auf einer Unterseite der Österreich Werbung, die auf die deutsche Ferienhausplattform Atraveo zugreift. Die spuckt unter 18.000 Einträgen für Österreich mit Suchfilter immerhin noch 549 oft alleinstehende Hütten in fescher Umgebung aus.

Hüttensuche der Österreich Werbung: austria.info/de/unterkuenfte/huetten-und-ferienhaeuser-in-oesterreich

Rodeltipps von Rodlern im Alpenraum

Foto: imago images/Wilhelm Mierendorf

Österreich, Schweiz, Südtirol: 274 Rodelbahnen haben Rodelfans aus dem gesamten Alpenraum für das Projekt Winterrodeln auf ihrer Online-Plattform bis jetzt zusammengetragen. Die Seite bietet Infos über die Beschaffenheit der Bahnen und die aktuelle Schneelage, die Einträge auf der Karte reichen vom Schweizer Wallis im Westen bis knapp vor die Tore Wiens im Osten. (Sascha Aumüller, 19.11.2022)

Open-Source-Projekt Winterrodeln: winterrodeln.org

Weiterlesen

Mr. Austria: Warum Bernhard Pichler durch 2.093 Gemeinden wandert

Das sind die zehn schönsten Reiseorte Österreichs 2023

Niederösterreich: Traumdeutung im Talschluss von Reichenau

Diese Reiseziele können Sie sich 2023 sparen