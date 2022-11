Die Energiekrise macht sich in vielen Lebensbereichen bemerkbar. Hat das auch Auswirkungen auf die Temperaturen an Ihrem Arbeitsplatz?

Viele Menschen überlegen derzeit, ob sie in ihrer Wohnung einheizen sollen und wie hoch der Temperaturregler gedreht wird. Immerhin verzichten knapp 50 Prozent noch aufs Heizen, zumindest wenn es nach einem nicht repräsentativen Stimmungsbild der STANDARD-Community geht.

Wenn man ohnehin viel Zeit in der Arbeit verbringt, ist es auch nicht notwendig, die eigenen vier Wände durchgehend auf die Wohlfühltemperatur zu beheizen. Aber in der Arbeit sollte es dann doch angenehm warm sein. Geht man einer sitzenden Tätigkeit nach, kann es schon schnell kalt in den Fingern werden, wenn die Temperaturen unter die 20 Grad Celsius abfallen. Das hat auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) einsehen müssen. Sein Vorhaben, Verwaltungsgebäude der Stadt nur mehr auf 19 Grad Celsius zu heizen, ist bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gerade auf Wohlwollen gestoßen. Nun wird in diesen Gebäuden auf 21 Grad Celsius geheizt.

Zum einen wollen Unternehmen oder Politik mit positivem Beispiel vorangehen und Energie sparen, zum anderen gibt es aber auch Arbeitsrechtliches, das zu bedenken ist. Empfohlen wird eine Temperatur zwischen 20 und 24 Grad Celsius. In der Arbeitsstättenverordnung wird für Räume, in denen Bürotätigkeiten beziehungsweise ähnliche Tätigkeiten ausgeführt werden, eine Temperatur von 19 bis 25 Grad Celsius vorgeschrieben. Bei normaler körperlicher Belastung muss die Temperatur zwischen 18 und 24 Grad liegen und bei Arbeiten mit hoher körperlicher Belastung bei mindestens zwölf Grad.

Und dann gibt es natürlich noch das subjektive Wärmeempfinden, das für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig ist, um sich am Arbeitsplatz wohlzufühlen. Aus diesem Grund gibt es wohl in jedem Unternehmen Diskussionen, wie hoch beziehungsweise niedrig die Regler der Heizung gestellt werden sollen. Wie sehr greift der Arbeitgeber hier bei Ihnen ein?

