Das Strandbad in Klagenfurt an einem warmen Novembernachmittag

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem warmen Novembernachmittag 2022, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen T-Shirts. Sie tragen Sonnenbrillen und haben ihre schwarzen Jacken mit der Aufschrift "Security" ausgezogen und neben sich auf den Steg gelegt.)

DER ERSTE: Strondbod kennt offen hobn bis Weihnochtn bei so an Wetter, ha?

DER ZWEITE (nickt): Untn Lignano, hob i g’heat, tuan se noch bodn.

DER ERSTE: Recht hom se. Long wean niama kennen. Wead nix dauan, wead ausgetrocknet sein Adria. (Lacht bitter.)

(Pause)

DER ZWEITE: Vielleicht sollt ma mochn Protest wegn Klima, wos manst?

DER ERSTE: Vielleicht.

DER ZWEITE: Gerold mant aa. Mant, unbedingt. Letzte Schons. Sogt, Sunntog wead er sich festpickn aufn Obwehrkämpferdenkmol Rosentoler Stroßn.

DER ERSTE: Echt? Rosentoler Stroßn?

DER ZWEITE (nickt): Simbolik, vastehst? Obwehrkompf. Obwehrkompf gegn Klimawondl. Gerold sogt, wead aufrittln. Vül mea, wia wonn er tat gehn Museum und sich auf a Gemölde pickn.

DER ERSTE (nach kurzem Überlegen): Stimmt.

DER ZWEITE: I iwaleg, ob i mi ewentwöll dazuapick Sunntog. Mogst nit aa?

DER ERSTE: Waß nit. Vielleicht.

(Pause)

DER ERSTE: Wichtig war holt, wenn mia uns wirklich dazuapickn, doss ma den Jesaia und die Mechthüld aa dazuapickn. Weil um de geht’s jo haupsächlich, de wead’s voll dawischn.

DER ZWEITE: Kemma eh mochn. Jesaia auf jedn Foll. Mechthüld, waß i nit … Is vielleicht noch a bissl klan.

DER ERSTE: Muass sich holt die Burgi aa dazuapickn. Donn konn sie sich die Mechthüld aufn Schoß pickn, und da Jesaia –

DER ZWEITE (wiegt denn Kopf): I waß nit … Klanes Denkmol, Rosentoler Stroßn … Und Burgi, waßt eh ... Bissl dick.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 18.11.2022)