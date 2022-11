[Livebericht] Krieg in der Ukraine

[Podcast Inside Austria] Frauenmorde in Österreich (1/3): Eine Frau verschwindet

[Cherson in der Ukraine] Ein Lokalaugenschein in der zurückeroberten Stadt in der Südukraine

[Wirtschaft] "Geschenk", "populistisch", "verzichtbar": Übergewinnsteuer der Regierung stößt auf Kritik

[Protest] Tag drei der Uni-Besetzungen: "Wir bleiben so lange wie nötig"

[Inland] Rechnungshof ortet "unzulässige Spende" bei einstiger Liste Jetzt

[WM in Katar] Anpfiff für die Vermarktung: Katar zwischen Michael Jackson, Bierverbot und Fandebatten

Wie der Fußball zu einem globalen Ereignis gewachsen ist

[International] Streiks und Demonstrationen im Iran halten landesweit an

[Wien] Drogen, sexueller Übergriff, Video: "Wir werden noch einige solcher Fälle erleben"

[Wissenschaft] Warum ohne Wald die Klimakrise nicht zu bewältigen ist

[Lifestyle] Matthias Winkler gewinnt den Modepreis der Stadt Wien

Wo man heuer beim Wintersport sparen kann

[Klimatreffpunkt] Sprechstunde: Klimagipfel in Sharm el-Sheikh

[Innovationen] Keine Angst vor heißem Wasser: Wie man einen smarten Heizkörperthermostat installiert

[Volksleiden] Warum Hämorrhoiden wichtig sind und wann sie zum Problem werden

[Wetter] Eine stationäre Luftmassengrenze liegt über dem Norden und Osten, hier schneit oder regnet es in der Früh und am Vormittag noch örtlich etwas. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber zwischen tiefen Lagen im Norden und Nordosten sowie 1200m in Salzburg. Im Westen und Süden kommt außerhalb der Nebelzonen auch die Sonne hervor, ehe es im Südosten am Nachmittag wieder etwas Schneeregen oder Regen geben kann. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordost. Frühtemperaturen minus 3 bis plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen im Norden und Nordosten minus 2 bis plus 2 Grad, sonst 4 bis 9 Grad.



[Zum Tag] Heute ist Internationaler Männertag.