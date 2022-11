FÜR

Aus der Außenperspektive wirkt es durchaus chaotisch, was in San Francisco derzeit passiert. Das sieht auch der CEO selbst so: "Twitter wird in den kommenden Monaten viele dumme Dinge tun", schrieb Elon Musk am 9. November auf der Plattform: "Wir werden das behalten, was funktioniert, und das ändern, was nicht funktioniert." Vor wenigen Tagen kündigte er zudem an, dass er nicht ewig CEO von Twitter bleiben wolle, sondern nur so lange, bis der Laden wieder läuft.

Musks unorthodoxe und nicht selten rüpelhafte Art mag irritieren. Gleichzeitig besteht aber kein Zweifel daran, dass hier etwas praktiziert wird, das in der Beraterszene und Fachliteratur als "Turnaround-Management" bezeichnet wird: eine Form des Change-Managements, bei der mit teils drastisch wirkenden Schritten das Ruder eines maroden Unternehmens herumgerissen wird.

Denn Twitters wirtschaftliche Situation war auch vor Musks Übernahme nicht rosig: Im Geschäftsjahr 2021 machte das Unternehmen 221 Millionen US-Dollar Verlust, laut Musk verliert das Unternehmen derzeit vier Millionen Dollar pro Tag. Höchste Zeit also, das Ruder herumzureißen.

Was der Fachliteratur zufolge in einem Turnaround passiert, mag aufmerksamen Beobachtern der aktuellen Situation bekannt vorkommen. Das alte Management loswerden, weil es eine Veränderung nicht mittragen würde, und durch einen interimistischen CEO ersetzen? Check. Nicht benötigte Geschäftsbereiche eliminieren und für flachere Hierarchien sorgen? Jein: Zwar merken Kritiker an, dass im Rahmen der Massenentlassungen auch kritische Abteilungen ausgedünnt wurden – es dürften aber auch Liebhaberprojekte weggefallen sein, die nicht zum Unternehmenserfolg beitragen. Neue Einkommensquellen erschließen? Willkommen bei "Twitter Blue" – dem Service, bei dem man eine Verifizierung für Geld erwerben kann.

Laut Eigenangabe übernachtet Musk derzeit im Twitter-Büro, mangelndes Engagement kann ihm also nicht unterstellt werden. Vielmehr arbeitet der Mann, der mit Space X auch Raketen ins All schießt, an einem neuen Twitter, das vieles anders macht als die Plattform, die derzeit meist von einer Bubble aus Politikern und Journalisten genutzt wird. Und die im Zuge dessen auch profitabel werden könnte. (Stefan Mey, 18.11.2022)