LUST

Die ersten und wichtigsten Fragen am Samstagabend werden natürlich sein: Was trägt Thomas Gottschalk diesmal? Und hat er die Haare schön?

Weil: Es soll, für ein paar Stunden wenigstens, wieder so sein wie früher. Chips in der Bleikristallschüssel, dazu irgendein zuckerhaltiges Getränk, Augen zu und durch. Als Kind, auch noch als älteres, fand ich die Sendung faszinierend, und ja, das hatte auch mit Thomas Gottschalk zu tun. Dieses Selbstbewusstsein! Der kannte jeden und wusste alles.

Waschmaschinenpyramide

Der Begriff "Altherrenwitz" sagte mir damals noch nichts, was sich aber rasch änderte und fast zum Bruch geführt hätte. Aber da waren ja noch die Wetten. Einmal stapelten fünf Männer 55 Waschmaschinen zu einer Pyramide. Ein andermal quetschten sich fünf Leute mit ihren Instrumenten in eine Telefonzelle und spielten I Will Survive.

Diese Ideen musste man erst einmal haben – und dann noch den Mut, damit ins Fernsehen zu gehen. Ich fieberte mit vielen dieser Helden und Heldinnen mit, erst recht, wenn es Kinder waren. Schon klar, auch manche Wetten ließen irgendwann zu wünschen übrig. Mais in den Nasenlöchern und Katzenfutter zwischen den Zehen, das brauchte keiner.

Aber da war Wetten, dass..? schon längst zu einer bequem-wohligen Gewohnheitsberieselung geworden. Als Gottschalk aufhörte, endete eine Ära. Es war schade und gut zugleich. Die Fernsehwelt drehte sich weiter, Neues und Besseres kam und ging auch wieder. Trotzdem: Wenn er jetzt wiederkommt, bin ich natürlich dabei. Hoffentlich stellt sich das Gefühl von damals wieder ein. Nostalgie darf sein. (Birgit Baumann, 19.11.2022)