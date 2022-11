Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte die Hinrichtungen wegen Drogendelikten verurteilt. Foto: AP / Amr Nabil

Riad – Saudi-Arabien hat in diesem Jahr bereits doppelt so viele Menschen hingerichtet wie im vergangenen Jahr. Das geht aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP vom Freitag hervor. In diesem Jahr gab es demnach bisher 138 Hinrichtungen, im vergangenen Jahr 69.

Zuletzt war am Donnerstag ein Jordanier wegen des Schmuggels von Amphetaminen hingerichtet worden, wie Staatsmedien berichteten. Saudi-Arabien hatte vor einer Woche die Hinrichtung von zwei Pakistanern wegen Heroin-Schmuggels bekanntgegeben. Es war das erste Mal in drei Jahren, dass die Todesstrafe wegen Drogendelikten verhängt wurde.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte die Hinrichtungen wegen Drogendelikten verurteilt. Saudi-Arabien hatte im Jänner 2021 ein Moratorium für solche Fälle ausgerufen. Unabhängig vom Verbrechen solle niemand eine solch "grausame, unmenschliche und entwürdigende Bestrafung" erhalten, forderte Amnesty. (APA, 18.11.2022)