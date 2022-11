Die abenteuerliche Weltreise des Magellan, Good Fellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia, Mike – Mit Radiotipps

20.15 LIVE

Wetten, dass..? Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker dürfen wieder plaudern und Wetten präsentieren. Mit dabei: Robbie Williams, Herbert Grönemeyer, Tate McRae, John Malkovich und Michael Bully Herbig. Bis 23.20, ORF 1

20.15 DOKUREIHE

Die abenteuerliche Weltreise des Magellan (1–4/4) Der Portugiese Ferdinand Magellan (1480–1521) hat Christoph Kolumbus’ Traum wahr gemacht und die Westroute nach Indien gefunden. Die an einem Abend ausgestrahlte Dokureihe erzählt die Geschichte der epochalen Seefahrerleistung, bei der mehr als 230 Seeleute eine neue Welt entdeckten. Bis 23.50, Arte

21.45 COMING OF AGE

Billy Elliot – I Will Dance (GB 2000, Stephen Daldry) Der zehnjährige Billy Elliot (Jamie Bell) lebt mit seinem Vater in einer englischen Arbeitersiedlung, als er sich statt fürs Boxen fürs Tanzen zu begeistern beginnt. Vor dem Bergarbeiterstreik im nordenglischen Durham angesiedelt, weist Stephen Daldrys hinreißend gespielter Film sowohl realistische als auch melodramatische Züge auf, ist zugleich Fabel wie Coming-of-Age-Drama. Bis 23.25, One

23.25 MEDIENSATIRE

Network (USA 1976, Sidney Lumet) Nachrichtenmoderator Howard Beale (Peter Finch) soll nach 20 Jahren wegen sinkender Quoten gekündigt werden. Als er erklärt, sich vor laufender Kamera umzubringen, gehen die Zuschauerzahlen durch die Decke, und er bekommt eine eigene Show. Senderchefin Diana (Faye Dunaway) gibt ihm eine eigene Show. Mit vier Oscars ausgezeichnete Mediensatire von Sidney Lumet (Serpico). Bis 1.20, RBB

0.00 MAFIA-EPOS

Good Fellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia (USA 1990, Martin Scorsese) Aus dem Kindheitstraum, Teil der New Yorker Mafia zu sein, wird in Good Fellas Realität. Regisseur Martin Scorsese vermittelt Attraktionen und Grausamkeiten des kriminellen Alltags mittels eines unaufhaltsamen inszenatorischen Sogs. Mit Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci und Paul Sorvino großartig besetzt.

Bis 2.30, ATV 2

Streaming

HISTORIENTHRILLER

Das Wunder (The Wonder, IRL/GB/USA 2022, Sebastián Lelio) Irland im Jahr 1862: Die elfjährige Anna hat aufgehört zu essen, ohne dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Eine englische Krankenschwester (Florence Pugh) soll hinter das Rätsel kommen. Atmosphärische Verfilmung eines Romans von Emma Donoghue zum Phänomen der "Fastenmädchen". Netflix

Florence Pugh untersucht in "Das Wunder", was es mit dem Hungern

von Anna (Kila Lord Cassidy) auf sich hat. Neu auf Netflix Foto: AIDAN MONAGHAN/NETFLIX

BOXLEGENDE

Mike (USA 2022, Craig Gillespie, Tiffany Johnson, Director X) Miniserie über das an Höhen und Tiefen reiche Lebens des kontroversiellen Schwergewichtsweltmeisters Mike Tyson (Trevante Rhodes). Disney+