Drake gibt gerne Geld aus. Das kommt nun auch André Hellers Luna Luna zugute. Foto: Jonathan Short/Invision/AP

Sagen wir’s mal so: Drake hat schon für größeren Blödsinn Geld ausgegeben als für Luna Luna" Sein Cannabis-Unternehmen More Life Growth zum Beispiel brachte ihm nicht das erhoffte "High" und entpuppte sich als Rohrkrepierer. Der auf Spotify meistgestreamte Künstler aller Zeiten muss sich darüber aber nicht den Kopf zerbrechen. Denn öfter, als bei ihm etwas schiefläuft, gelingt es.

Nicht nur sein Label OVO Sound floriert, sondern Drake verkauft auch erfolgreich Kerzen und Whiskey. Der von André Heller erdachte Kunstjahrmarkt Luna Luna ist bei Drakes Firma Dream Crew also wohl in guten Händen. 100 Millionen Dollar wird sie in die Wiederbelebung von des Kunst-Rummelplatzes investieren. Drakes eigenes Vermögen soll sich auf etwa 260 Millionen Dollar belaufen.

Man danke es ihm später

Der 36-jährige Entertainer aus Toronto, der die kanadische und die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, war nicht immer ein Tycoon. Aubrey Drake wuchs nach der Scheidung seiner Eltern bei seiner jüdischen Mutter in bescheidenen Verhältnissen auf. Seine Karriere startete er als Schauspieler in der Serie Degrassi: The Next Generation im Alter von 15 Jahren. Die Beliebtheit seines dritten Mixtapes, So Far Gone (2009), bereitete seinen internationalen Durchbruch als Musiker vor, der mit seinem Debütalbum Thank Me Later (2010) auch prompt folgte.

Mit seinem R-’n’-B-lastigen Crooner-Rap und Guter-Junge-Getue pachtete er das vom harten Mitbewerb belächelte Thema "Gefühle" und hatte damit durchschlagenden Erfolg. Er tat damit seinen Teil dazu, dass Pop und Rap näher aneinanderrückten – eine Entwicklung, die bis heute folgenreich blieb. In den letzten Jahren experimentierte Drake mit der Integration von Genres wie Dancehall, Grime oder House in seine Musik.

Das Imperium vergrößern

Dass er 2017 Vater eines Sohnes wurde, wollte er dessen Mutter, der ehemaligen Pornodarstellerin Sophie Brussaux, erst einmal nicht glauben und ordnete einen Vaterschaftstest an. Auch vor Streitigkeiten mit Kollegen und Kolleginnen wie Meek Mill oder aktuell Megan Thee Stallion, die er auf seinem gerade erschienenen Album Her Loss (zusammen mit 21 Savage) der Lüge bezichtigt, schreckt er nicht zurück.

Meistens arbeitet der vierfache Grammy-Gewinner, der auch als Champagne Papi, Drizzy oder 6 God bekannt ist, daran, sein Imperium zu vergrößern. Dazu gehört auch das Mäzenatentum. Wer seine letzten Veröffentlichungen gehört hat, weiß ja bereits, dass sein Hauptaugenmerk nicht mehr auf der Qualität seiner Musik liegt. (Amira Ben Saoud, 19.11.2022)