11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Markus Wallner, Landeshauptmann von Vorarlberg, ÖVP. Die Fragen stellen Eva Linsinger vom Profil und Tobias Pötzelsberger (ORF). Bis 12.00, ORF 2

17.35 SALZBURGER FESTSPIELE

Das West-Eastern Divan Orchestra spielt de Falla und Ravel Die Musik von Maurice Ravel und Manuel de Falla, in Szene gesetzt von Dirigent Daniel Barenboim mit dem chinesischen Starpianisten Lang Lang und dem West-Eastern Divan Orchestra bei den diesjährigen Salzburger Festspielen.

Bis 18.25, Arte

20.15 WESTERN

Ein Fressen für die Geier (Two Mules for Sister Sara, USA/MEX 1970) Und noch eine Zusammenarbeit von Regisseur Don Siegel und Clint Eastwood im Vorfeld von Dirty Harry. Shirley MacLaine mochte das Duo dem Vernehmen nach nicht sehr. Dem Western hat es nicht geschadet. Im Anschluss gibt es die Doku Clint Eastwood – Der Letzte seiner Art über den noch immer aktiven Schauspieler und Regisseur zu sehen. Bis 22.05, Arte

Foto: 1969 Universal Pictures

20.15 FUSSBALL

Freundschaftliches Länderspiel: Österreich – Italien Das ÖFB-Team spielt gegen Europameister Italien – live aus dem Wiener Ernst-Happel-Stadion. Bis 22.50, ORF 1

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Wie radikal muss Klimarettung sein? Zu Gast bei Claudia Reiterer sind Johannes Schmuckenschlager (ÖVP), Olga Voglauer (Die Grünen), Klimaaktivistin Martha Krumpeck, Reinhard Steurer von der Universität für Bodenkultur in Wien und Verhaltensökonom Gerhard Fehr.

Bis 23.05, ORF 2

23.05 DISKUSSION

Geniale Göttin – Die Geschichte von Hedy Lamarr (Bombshell: The Hedy Lamarr Story, USA 2017, Alexandra Dean) Die Doku spürt der Lebensgeschichte von Hedy Lamarr nach, die als Filmstar und schönste Frau ihrer Zeit Anerkennung fand, eigentlich aber gerne Wissenschafterin geworden wäre.

Bis 0.35, ORF 2

0.00 HORROR

The Ward – Die Station (USA 2010, John Carpenter) Die junge Kristen (Amber Heard) findet sich in den Sechzigerjahren in einer Nervenheilanstalt in Oregon wieder, kann sich aber an nichts erinnern und versucht einem mysteriösen Geist auf die Spur zu kommen. Horrormeister John Carpenter (Halloween) schmiedete aus Standardsituationen des Genres und einem klaustrophobischen Setting ein gelungenes Spätwerk des Schreckens. Bis 1.40, Tele 5

0.30 KOMÖDIE

Eine Frau mit berauschenden Talenten (La daronne, F 2020, Jean-Paul Salomé) Patience (Isabelle Huppert) arbeitet als Dolmetscherin für die Polizei, für die sie Drogendealertelefonate übersetzt. Als sie der Pflegerin ihrer Mutter helfen will, schlüpft sie in eine unerwartete Rolle und avanciert zur glamourösen maghrebinischen Drogenpatin. Huppert beweist wieder einmal, dass sie als Schauspielerin einfach alles kann. Bis 2.10, SWR

Avanciert zur maghrebinischen Drogenpatin:Isabelle Huppert in "Eine Frau mit berauschenden Talenten", SWR, 0.30 Uhr.

Foto: ARD Degeto / Neue Visionen Filmverleih