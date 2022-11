Jean-Marc Fiess (Ill.), "Frei und gleich geboren. Die Menschenrechte". € 15,50 / 18 Seiten. Fischer Sauerländer, Frankfurt a. M. 2017. Ab 6 Jahren Foto: Sauerländer

Viele Fußballfans diskutieren gerade über die WM, die heuer in einem Land stattfindet, in dem Menschenrechte in wichtigen Punkten nicht beachtet werden. Sie fordern menschenwürdige Bedingungen für alle und erinnern daran, dass jeder Mensch die gleichen grundlegenden Rechte hat. Alle 30 Artikel der Menschenrechtserklärung findest du in diesem Büchlein. Sein Format ist mit zwölf mal 16 Zentimetern klein, wenn du reinblätterst, siehst du jedoch eine große Wirkung. Denn die Bilder dieses sogenannten Pop-ups klappen wirklich plötzlich auf, Elemente aus Papier bauen sich vor dir auf. Sie zeigen Menschen in verschiedenen Momenten. Dazu sind jeweils einige zentrale Aussagen der Menschenrechte notiert, wie zum Beispiel das Recht auf ein Leben in Freiheit und Sicherheit, jenes auf Bildung und darauf, den eigenen Aufenthaltsort frei zu wählen.