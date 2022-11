Diesen Pokal bekommt das Siegerteam. Foto: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Ab Sonntag steht wieder alles im Zeichen des Fußballs. Denn dann beginnt die Fußballweltmeisterschaft. Sie dauert bis 18. Dezember und findet in Katar statt. 32 Teams haben sich qualifiziert. Eröffnet wird die WM mit dem Spiel zwischen Gastgeberland Katar und Ecuador. Insgesamt werden die Spiele in acht Stadien ausgetragen. Dieses Mal gibt es gleich zwei Premieren: Denn es ist die erste Fußballweltmeisterschaft, die in einem arabischen Land stattfindet, und auch die erste, die nicht im Sommer, sondern im Winter ausgetragen wird. Viele Stadien, aber auch Straßen, Eisenbahn- und U-Bahn-Netze mussten daher erst gebaut werden. Als Favoriten für den Weltmeistertitel gelten die Länder Brasilien, Argentinien und die Niederlande. Österreich ist nicht dabei. Die Gewinner bekommen einen Pokal aus Gold, auf dem der Name des Teams eingraviert wird. Bei der WM in Katar nehmen nur Männer teil, die nächste Fußball-WM der Frauen findet 2023 in Australien und Neuseeland statt.

Steckbrief von Katar

Katar ist etwa so groß wie Oberösterreich. Die Hauptstadt ist Doha. Foto: IMAGO/Sergei Bobylev/ITAR-TASS

Katar ist ein kleines Land in Vorderasien. Es liegt auf einer Halbinsel am Meer, dem Persischen Golf, und grenzt an Saudi-Arabien. In dem Land leben 2,6 Millionen Einwohner. Zum Vergleich: In der österreichischen Hauptstadt Wien leben 1,9 Millionen Menschen. Dabei ist Katar in etwa so groß wie das Bundesland Oberösterreich. Die Hauptstadt ist Doha. Katar ist eine Monarchie, in der ein Emir herrscht. Die Amtssprache ist Arabisch. Man bezahlt nicht mit Euro, sondern mit Katar-Riyal. Katar ist ein besonders heißes Land mit einer Wüstenlandschaft, in der es nur selten regnet. Daher fand die WM dort auch nicht im Sommer statt. Denn zu dieser Jahreszeit hat es oft über 40 Grad – viel zu heiß für Fußballspiele. Wirklich kühl ist es jetzt allerdings auch nicht, es hat tagsüber um die 30 Grad. In so einem Klima können nicht viele Tiere und Pflanzen leben. Heimisch sind zum Beispiel Oryxantilopen, Falken und Wüstenspringmäuse. Das Meer ist jedoch sehr artenreich mit vielen Fischarten und großen Korallenriffen.

Warum es Proteste gibt

Viele Menschen sagen, dass Katar nicht der geeignete Ort für die Fußball-WM ist. Foto: APA/AFP/KHALED DESOUKI

Viele Fußballfans sind unzufrieden mit Katar als Austragungsort der WM. Das hat mehrere Gründe. Viele Stadien sowie Straßen und Transportmittel mussten neu gebaut werden. Dabei soll es zu Verstößen gegen die Menschenrechte gekommen sein. Menschenrechtsorganisationen werfen Katar vor, Arbeiterinnen und Arbeiter ausgebeutet zu haben. Auch sollen viele Menschen bei den Bauarbeiten ums Leben gekommen sein. Außerdem wird kritisiert, dass Homosexualität verboten ist und Frauen nur wenige Rechte haben. Weil es so heiß ist, müssen die Stadien zudem gekühlt werden, was schlecht für das Klima ist. Warum also findet die WM ausgerechnet dort statt? Länder müssen sich um eine Weltmeisterschaft bewerben. Dass die WM in Katar stattfinden soll, wurde schon 2010 entschieden. Allerdings rechneten viele Menschen damit, dass ein anderes Land zum Zug kommen würde. Daher wird vermutet, dass bei der Vergabe nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. (Birgit Riegler, 20.11.2022)