Die Klimakonferenz geht in die Überzeit. Eine Einigung zum Fonds für Klimaschäden und der Zukunft fossiler Brennstoffe ist noch nicht in Sicht

Auf der Klimakonferenz wird zusammengeräumt – nur in den Verhandlungszimmern gehen die Debatten weiter. Foto: Reuters/EMILIE MADI

Hinter den Verhandlerinnen und Verhandlern liegt eine kurze Nacht. Während die Pavillons in den Hallen der Weltklimakonferenz langsam abgebaut werden, suchen sie in den Verhandlungszimmern nebenan weiter nach einem Kompromiss.

Die Aufmerksamkeit liegt bei zwei Knackpunkten: Zum einen bei der Frage, wie Entwicklungsstaaten angemessen für Klimaschäden und -verluste entschädigt werden sollen. Und zum anderen bei der Frage, ob der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen im Abschlussdokument festgehalten werden kann.

Clinch um neuen Geldtopf

In die Diskussion um Entschädigungszahlungen für Klimaschäden kam am Freitag Bewegung. Die EU legte einen Vorschlag für eine Fonds vor, über den Geld für Klimaschäden, etwa nach Dürren oder Fluten, an vulnerable Staaten verteilt werden soll. Die Diskussion über "Loss and Damage", wie die Klimaschäden in der Fachsprache bezeichnet werden, dominiert den Gipfel bereits seit dem Beginn vor rund zwei Wochen.

Die EU hatte sich, ebenso wie die USA, lange gegen einen neuen Fonds unter dem Dach der Uno gewehrt. Nun kam die EU den Entwicklungsstaaten, die einen solchen Topf fordern, entgegen – allerdings unter der Voraussetzung, dass der Fokus auf besonders vulnerable Staaten liegt und sich auch Schwellenländer wie China an dem Fonds beteiligen.

USA und China müssen sich einigen

Das dürfte wohl auch bei den bilateralen Verhandlungen zwischen China und den USA Thema sein. Nach monatelanger klimapolitischer Funkstille verhandeln die USA und China wieder miteinander: Seit drei Tagen halten sie bilaterale Gespräche, von denen bisher kaum etwas nach außen gedrungen ist. Die Verhandlungen werden am Samstag wohl zumindest teilweise per Videoschaltung weiterlaufen – der US-Klimabeauftragte John Kerry war Freitagnacht positiv auf das Coronavirus getestet worden.



Ob die beiden die verzwickten Verhandlungen zu "Loss and Damage" zu einem Ergebnis führen können, bleibt abzuwarten. Die EU würde einem eigenen Fonds jedenfalls nur im Gegenzug zu glaubhaften Zusagen zur Emissionsminderung zustimmen, machten die Mitgliedstaaten deutlich. "Kein Fonds der Welt kann uns aus der Klimakrise herausfinanzieren", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, die für Österreich auf der Konferenz verhandelt. "Wir müssen unsere Anstrengungen im Bereich Klimaschutz massiv erhöhen."

Kein Aus für Öl und Gas?

Ein zentrales Element, das die EU dazu in der Abschlusserklärung sehen will, ist der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Davon ist jedoch in den Vorschlägen, die die ägyptische Präsidentschaft vorlegen muss, bislang keine Rede. Unter anderem Saudi-Arabien, der Iran und Russland blockieren die konkrete Nennung von Erdöl und Erdgas.

Dieser Punkt gibt aus Sicht aller, die den raschen Ausstieg vorwärtstreiben wollen, auch mit Blick auf die Klimakonferenz im nächsten Jahr für Sorge: Dann übernehmen die Vereinigten Arabischen Emirate das Steuer – ein Land, das in den vergangenen zwei Wochen auf der Klimakonferenz wiederholt unterstrich, sein Erdöl und Erdgas sei das sauberste der Welt. (Alicia Prager und Philip Pramer aus Sharm el-Sheikh, 19.11.2022)