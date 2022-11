In der Nacht auf Samstag fiel Schnee bis in tiefe Lagen. Liegenbleiben wird er aber nicht. Schon für Sonntag sind wieder milde Temperaturen prognostiziert

Am Stadtrand von Wien blieb der Schnee am Samstag teilweise liegen. Foto: spri

Das Wochenende hat den ersten Schnee bis in tiefe Lagen gebracht, in der Nacht auf Freitag hat es in mehreren Regionen Österreichs geschneit. Bis ins Flachland fiel Schnee, die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hatte denn auch eine Störungszone mit dichter Bewölkung und Regen entlang des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten vorausgesagt. Am Abend hatte die Schneefallgrenze zu sinken begonnen. Die Kaltluft war in die Niederungen abgesunken und brachte über Nacht zum Beispiel auch Schneefall im Großraum Wien.

Der Straßendienst des Landes Niederösterreich meldete Samstagfrüh teilweise salznasse Fahrbahnen und insbesondere in höheren Lagen auch Schneefahrbahnen, insbesondere im Waldviertel sowie auch im Raum Mank, Melk, Herzogenburg, Pottenbrunn, Neulengbach und Atzenbrugg. Auf den Fahrbahnen in Wien blieb der Schnee nicht liegen, der Winterdienst sandte aber aus, dass man auf mehr weiße Pracht vorbereitet sei: Dafür sei zuletzt intensiv trainiert worden, unter anderem wurde demnach "auf dem Gelände des Mistplatzes Auhof mit Hilfe von Schaum Schnee simuliert und mit dem Pflug geübt", hieß es in einer Aussendung der MA48. Bis diese Kenntnisse in natura anzuwenden sind, wird es aber noch etwas dauern.

Winterliche Verhältnisse

Wer bei winterlichen Verhältnissen ein Auto benutzen will, sei daran erinnert das vom 1. November bis 15. April bei solch einer Wetterlage Winterreifenpflicht gilt. Insbesondere bei Schneefahrbahn, Schneematsch oder Eisfahrbahn darf das Fahrzeug nur in Betrieb genommen werden, wenn an allen Rädern Winterreifen angebracht sind.

Für den weiteren Samstag wurde vor allem im Norden und Osten noch Niederschlag in Form von Schnee oder Regen erwartet, bei einer Schneefallgrenze zwischen tiefen Lagen im Norden und Nordosten sowie 1.200 Metern in Salzburg sowie Sonne im Westen und Süden außerhalb der Nebelzonen.

Milde Temperaturen am Sonntag

Am Sonntag sind wieder mildere Temperaturen und eine Schneefallgrenze bei 700 Metern und aufwärts prognostiziert. Niederschlag wird vor allem in Kärnten, Osttirol, der Südoststeiermark und im Südburgenland bei ganztägig dichten Wolken erwartet. Überall sonst soll es ein Wechselspiel aus Wolken und Sonnenschein geben. Laut Wetterdienst Ubimet könnte ein Italientief am Dienstag dem Süden und Südwesten Neuschnee bescheren, diese Entwicklung war aber unsicher. (spri, 19.11.2022)