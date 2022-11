Angesichts des ausgetretenen Diesels konnte die Asfinag das Kanalauffangbecken am Walserberg laut Polizei rechtzeitig schließen. Foto: APA/BARBARA GINDL

Wals-Siezenheim – Fast der gesamte Inhalt eines Lkw-Tankes mit 250 Litern Diesel ist Samstagabend im Bereich des Grenzüberganges Walserberg an der Westautobahn (A1) in Wals-Siezenheim nach einem Unfall ausgeflossen. Das Sattelfahrzeug touchierte an der Abzweigung zur Zollspur eine Betonleitwand. Beim Rangieren riss sich der Tank auf und der Kraftstoff floss auf die abschüssige und regennasse Fahrbahn bis zum angrenzenden Parkplatz. Über 400 Kilo Bindemittel mussten verwendet werden.

Aufgrund des starken Niederschlags konnte allerdings nur ein Teil des Diesels von den rund 20 Feuerwehrleuten aufgefangen werden. Größere Umweltschäden sollen laut Bericht der Polizei nicht zu erwarten sein, da das Kanalauffangbecken am Walserberg durch die Asfinag rechtzeitig geschlossen worden wäre. Eine genauere Prüfung und Analysen über den Grad der Verschmutzung werden in den kommenden Tagen noch durchgeführt. (APA, red, 19.11.2022)