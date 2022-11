Aktuell gibt es österreichweit 40.004 laborbestätigte aktive Fälle von Corona-Infektionen.

Wien – Die derzeitigen Corona-Fallzahlen in Österreich sind weiterhin rückläufig. Am Samstag hat die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) 3.686 Neuinfektionen gemeldet, die somit am Freitag diagnostiziert wurden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, hier kamen täglich 3.766 neue Fälle hinzu.

Zudem wurden drei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekanntgegeben. Diese Zahlen sind wegen der zahlreichen Nachmeldungen von Todesfällen allerdings nicht vollständig und erhöhen sich gewöhnlich im Laufe der folgenden Tage noch deutlich.

Auch die Zahl der infizierten Spitalspatientinnen und Patienten nimmt weiter ab. Im Krankenhaus liegen Stand Samstagvormittag 923 Infizierte, das sind um elf weniger als am Freitag. Binnen einer Woche gab es hier einen Rückgang um 107 Patientinnen und Patienten. 76 Menschen werden derzeit auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl stieg seit Freitag um vier. Innerhalb einer Woche kamen insgesamt sieben Schwerkranke hinzu.

41 Todesfälle in vergangener Woche

Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt nunmehr 292 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Derzeit gibt es in Österreich 40.004 laborbestätigte aktive Fälle, um 246 mehr als am Tag zuvor.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 5.514.701 bestätigte Fälle gegeben. In den vergangenen sieben Tagen wurden 41 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 21.143 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 234,2 Infizierte gestorben.

Am Freitag wurden insgesamt 134.591 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 93.135 aussagekräftige PCR-Tests, die Positiv-Rate betrug 4,6 Prozent. Im Schnitt wurden in der vergangenen Woche täglich 80.606 PCR-Analysen durchgeführt, 4,7 Prozent lieferten positive Ergebnisse. (APA, red, 19.11.2022)