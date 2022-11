Moderatorin Gabi Hiller, Gewinner Manuel Thalhammer und Angelika Niedetzky. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Wien – Der 37-jährige Linzer Manuel Thalhammer überzeugte die Jury und das Saalpublikum und gewinnt die ORF-Show "Die Comedy Challenge", das Finale fand Freitagabend in ORF 1 statt. Thalhammer gewinnt somit auch eine eigene ORF-Show.

"Manuel ist ein stilles Wasser mit Tiefgang, das jederzeit zum reißenden Fluss werden kann. Eine Kombination voller Potenzial und schöner Überraschungen. Auf diesen Mann ist Verlass", sagt seine Show-Mentorin Angelika Niedetzky.

Michael Bauer, Florian Kaufmann, Christina Kiesler, Isabell Pannagl, Susanne Rietz, Sandro Swoboda, Manuel Thalhammer und Patrick Weber alias Grazia Patricia traten in vier Freitagabend-Shows in improvisierten Einzelauftritten und Gruppenperformances gegeneinander an. Mit 129 Gesamtpunkten schaffte Thalhammer den Sprung auf Platz eins, Platz zwei erreichte Michael Bauer mit 108 Punkten und auf dem dritten Platz landete Isabell Pannagl mit 106 Punkten. (red, 19.11.2022)