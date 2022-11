Treffer. Foto: Action Images via Reuters/ANDREW BOYERS

Laura Wienroither hat am Samstag in sehenswerter Art und Weise ihren Premierentreffer im Dress des englischen Frauen-Fußball-Topclubs Arsenal erzielt. Die 23-jährige Rechtsverteidigerin traf im Heimduell mit Manchester United nach weiter Flanke von Katie McCabe aus fünf Metern in bester Torjägermanier volley zum 2:1 (7:3). Am Ende konnte sie aber nicht jubeln, da sich die weiblichen "Red Devils" noch mit 3:2 durchsetzten. Für Arsenal war es der erste Punktverlust.

Zuvor hatte es für die Londoner sechs Siege gegeben. "Es war ein unglaublich gutes Gefühl hier vor dieser Kulisse und auch meiner Familie zu treffen", sagte Wienroither. Lob bekam sie nach ihrem Treffer vor 40.000 Zuschauern auch von ihrem Trainer Jonas Eidevall, der betonte: "Sie hat sich für ihre harte Arbeit belohnt." Negativ war am Ende allerdings das Endresultat. "Es ist schade, dass wir nach so einem Spiel nichts mitnehmen konnten. Es ist frustrierend, dass wir zwei Gegentore aus Standardsituationen kassiert haben und mit null Punkten dastehen", so die Oberösterreicherin.

Licht und Schatten

Bei Arsenal hütete im Emirates Stadium Manuela Zinsberger das Tor. Bei der ÖFB-Teamtorfrau gab es Licht und Schatten. Beim 0:1 von Ella Toone (39.) flog sie an einer Flanke vorbei, weshalb die Stürmerin ins leere Tor einschießen konnte. Dafür reagierte die Niederösterreicherin vor dem bitteren 2:3 in der Nachspielzeit von Alessia Russo zweimal glänzend bei Abschlüssen von Martha Thomas (jeweils 90.).

Arsenal ist nach sieben Spielen weiter Tabellenführer, allerdings punktgleich mit Manchester United und auch dem Dritten Chelsea. Drei Zähler dahinter lauert Manchester City. (APA, 20.11.2022)