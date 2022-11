US-Amerikanerin führt nach erstem Durchgang des zweiten Slaloms in Levi vor der Deutschen Dürr und der Slowakin Vlhova

Der Sieg im zweiten Levi-Slalom führt über Mikaela Shiffrin. Foto: AP/Alessandro Trovati

Levi – Einen Tag nach ihrem 75. Erfolg im Weltcup ist Mikaela Shiffrin drauf und dran, ihren nächsten Sieg einzufahren. Die US-Amerikanerin liegt nach dem ersten Lauf des zweiten Slaloms in Levi in 56,86 Sekunden in Führung. Allerdings hat die Deutsche Lena Dürr als Zweitplatzierte nur einen Rückstand von sieben Hundertstel. Die Slowakin Petra Vlhova liegt als Dritte auch nur eine Zehntel zurück.

Beste Österreicherin ist Katharina Liensberger als Achte, die Slalom-Weltmeisterin geht mit 0,81 Sekunden Rückstand in die Entscheidung (13.15 Uhr, live ORF 1).

Im Finale ist mit Katharina Truppe (20./+1,42) nur noch eine weitere ÖSV-Läuferin dabei. Die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst haben Katharina Huber (33./1,89), Magdalena Egger (40./2,43), Franziska Gritsch (42./2,68) und Nina Astner (48.). Ausgeschieden sind Chiara Mair (drei Tore vor dem Ziel), Marie-Therese Sporer und auch die überraschend starke Britin Charlie Guest, die nach bester Zwischenzeit wenige Tore vor dem Ziel scheiterte. (red, 20.11.2022)

1. Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 56,86

2. Lena Dürr (GER) 56,93 +0,07

3. Petra Vlhova (SVK) 56,96 +0,10

4. Wendy Holdener (SUI) 57,07 +0,21

5. Thea Louise Stjernesund (NOR) 57,21 +0,35

6. Sara Hector (SWE) 57,28 +0,42

7. Zrinka Ljutic (CRO) 57,59 +0,73

8. Katharina Liensberger (AUT) 57,67 +0,81

9. Maria Therese Tviberg (NOR) 57,68 +0,82

10. Leona Popovic (CRO) 57,74 +0,88

11. Michelle Gisin (SUI) 57,78 +0,92

12. Paula Moltzan (USA) 57,81 +0,95

13. Marie Lamure (FRA) 57,83 +0,97

14. Laurence St-Germain (CAN) 57,91 +1,05

15. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 57,93 +1,07

weiter:

20. Katharina Truppe (AUT) 58,28 +1,42

Nicht für den 2. DG qualifiziert:

33. Katharina Huber (AUT) 58,75 +1,89

40. Magdalena Egger (AUT) 59,29 +2,43

42. Franziska Gritsch (AUT) 59,54 +2,68

48. Nina Astner (AUT) 1:01,22 +4,36

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Chiara Mair (AUT), Marie-Therese Sporer (AUT), Anna Swenn-Larsson (SWE), Charlotte Guest (GBR)