In dieser Galerie: 2 Bilder Mikaela Shiffrin hat erneut zugeschlagen. Foto: AP/Alessandro Trovati Holdener, Shiffrin und Vlhova. Foto: AP/Alessandro Trovati

Levi – Mikaela Shiffrin hat den Angriff der Schweizerin Wendy Holdener abgewehrt und nach dem Slalom am Samstag auch jenen am Sonntag in Levi für sich entschieden. Die US-Amerikanerin setzte sich vor Holdener (+0,28) und Petra Vlhova (0,68) durch und holte in 1:52,21 Minuten ihren 76. Weltcupsieg, den 49. in einem Torlauf.

Die ÖSV-Frauen hatten mit der Entscheidung um die Podestplätze nichts zu tun, beste wurde Katharina Liensberger als Achte. Der Rückstand der Slalom-Weltmeisterin war mit 1,85 Sekunden allerdings beträchtlich. Mit Katharina Truppe (3,27) als 21. kam nur noch eine weitere ÖSV-Läuferin in die Wertung.

Das zweiwöchige Training der Österreicherinnen auf der Piste Levi Black hat sich nicht bezahlt gemacht. Vor allem in den flachen Passagen wuchsen die Rückstände rasant an. "Wir sind auch nur Menschen. Zu Fleiß fährt keine von uns langsam", bekundete Truppe. Die Kärntnerin hatte bereits im Vorfeld an ihrer Form gezweifelt – und wurde darin bestätigt. "Skifahren macht aktuell keinen Spaß."

Liensberger sagte nach den Rängen elf und acht im ORF: "Es war definitiv kein leichter Start in die neue Saison." Ernüchterung stellte sich bei Thomas Trinker, dem neuen Frauen-Rennsportleiter im ÖSV ein: "Da haben wir uns viel mehr erwartet. Ich würde sogar sagen, es ist inakzeptabel, was uns da passiert ist."

Am Finale vorbei

Die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst haben Katharina Huber (33.), Magdalena Egger (40.), Franziska Gritsch (42.) und Nina Astner (48.). Bereits im ersten Lauf ausgeschieden sind Chiara Mair (drei Tore vor dem Ziel), Marie-Therese Sporer und auch die überraschend starke Britin Charlie Guest, die nach bester Zwischenzeit wenige Tore vor dem Ziel scheiterte.

Wieder einmal knapp am ersten Sieg in einem Slalom vorbei fuhr Holdener. Die Schweizerin holte ihren 15. zweiten Platz in einem Torlauf. 15 Mal war sie zudem bereits Dritte geworden. Vlhova war am Samstag bereits Dritte geworden. Die Slowakin hatte sowohl 2020 als auch 2021 beide Torläufe in Levi gewonnen.

Rekordjagd

Shiffrin reist nun als Gesamtweltcup-Führende in die USA. Die Heimrennen in Killington bilden am kommenden Wochenende die Weltcup-Fortsetzung bei den Frauen. Ein Riesentorlauf und Slalom, in dem Shiffrin ihren 50. Torlauf-Erfolg feiern könnte, stehen in Vermont auf dem Programm.

Das Ausnahmetalent sorgt weiter für Rekorde. Mit ihrem bereits sechsten Streich in Finnland überflügelte sie Vlhova (5), die als Rekordsiegerin nach Lappland gereist war. Schon am Samstag hatte Shiffrin ihre Konstanz unter Beweis gestellt und wie Vreni Schneider und Renate Götschl in elf aufeinanderfolgenden Saisonen zumindest einen Weltcup-Sieg geschafft.

Nach ihrem 76. Streich fehlen der 27-jährigen Shiffrin nur noch sechs Erfolge in der ewigen Bestenliste auf Landsfrau Lindsey Vonn. Rekordhalter ist der Schwede Ingemar Stenmark mit 86 Siegen. (honz, APA, 20.11.2022)

Ergebnis:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:52,21

2. Wendy Holdener (SUI) 1:52,49 +0,28

3. Petra Vlhova (SVK) 1:52,89 +0,68

4. Lena Dürr (GER) 1:53,18 +0,97

5. Sara Hector (SWE) 1:53,63 +1,42

6. Leona Popovic (CRO) 1:53,83 +1,62

7. Zrinka Ljutic (CRO) 1:54,00 +1,79

8. Katharina Liensberger (AUT) 1:54,06 +1,85

9. Laurence St-Germain (CAN) 1:54,22 +2,01

10. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:54,45 +2,24

11. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 1:54,48 +2,27

12. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:54,54 +2,33

13. Ana Bucik (SLO) 1:54,55 +2,34

. Andrea Filser (GER) 1:54,55 +2,34

15. Neja Dvornik (SLO) 1:54,70 +2,49

16. Michelle Gisin (SUI) 1:54,71 +2,50

17. Ali Nullmeyer (CAN) 1:54,85 +2,64

18. Martina Dubovska (CZE) 1:54,88 +2,67

19. Nicole Good (SUI) 1:55,32 +3,11

20. Marie Lamure (FRA) 1:55,36 +3,15

21. Katharina Truppe (AUT) 1:55,48 +3,27

22. Cornelia Öhlund (SWE) 1:55,67 +3,46

. Anita Gulli (ITA) 1:55,67 +3,46

24. Chiara Pogneaux (FRA) 1:55,69 +3,48

25. Kristin Lysdahl (NOR) 1:55,73 +3,52

26. Katie Hensien (USA) 1:56,70 +4,49

27. Ava Sunshine (USA) 1:56,90 +4,69

28. Aline Danioth (SUI) 1:58,23 +6,02

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Chiara Mair (AUT), Marie-Therese Sporer (AUT), Anna Swenn-Larsson (SWE), Charlotte Guest (GBR)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Maria Therese Tviberg (NOR), Paula Moltzan (USA)

2. Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 55,35

2. Wendy Holdener (SUI) 55,42 +0,07

3. Petra Vlhova (SVK) 55,93 +0,58

4. Leona Popovic (CRO) 56,09 +0,74

5. Andrea Filser (GER) 56,21 +0,86

6. Lena Dürr (GER) 56,25 +0,90

7. Mina Fürst Holtmann (NOR) 56,26 +0,91

8. Laurence St-Germain (CAN) 56,31 +0,96

9. Sara Hector (SWE) 56,35 +1,00

10. Katharina Liensberger (AUT) 56,39 +1,04

weiter:

22. Katharina Truppe (AUT) 57,20 +1,85

1. Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 56,86

2. Lena Dürr (GER) 56,93 +0,07

3. Petra Vlhova (SVK) 56,96 +0,10

4. Wendy Holdener (SUI) 57,07 +0,21

5. Thea Louise Stjernesund (NOR) 57,21 +0,35

6. Sara Hector (SWE) 57,28 +0,42

7. Zrinka Ljutic (CRO) 57,59 +0,73

8. Katharina Liensberger (AUT) 57,67 +0,81

9. Maria Therese Tviberg (NOR) 57,68 +0,82

10. Leona Popovic (CRO) 57,74 +0,88

11. Michelle Gisin (SUI) 57,78 +0,92

12. Paula Moltzan (USA) 57,81 +0,95

13. Marie Lamure (FRA) 57,83 +0,97

14. Laurence St-Germain (CAN) 57,91 +1,05

15. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 57,93 +1,07

weiter:

20. Katharina Truppe (AUT) 58,28 +1,42

Nicht für den 2. DG qualifiziert:

33. Katharina Huber (AUT) 58,75 +1,89

40. Magdalena Egger (AUT) 59,29 +2,43

42. Franziska Gritsch (AUT) 59,54 +2,68

48. Nina Astner (AUT) 1:01,22 +4,36



Gesamtwertung (nach 2 Rennen):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 200

2. Wendy Holdener (SUI) 125

3. Petra Vlhova (SVK) 120

4. Lena Dürr (GER) 100

5. Sara Hector (SWE) 81

6. Anna Swenn-Larsson (SWE) 80

7. Leona Popovic (CRO) 66

8. Ana Bucik (SLO) 60

9. Thea Louise Stjernesund (NOR) 58

10. Katharina Liensberger (AUT) 56

Slalom Frauen (2):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 200

2. Wendy Holdener (SUI) 125

3. Petra Vlhova (SVK) 120

4. Lena Dürr (GER) 100

5. Sara Hector (SWE) 81

6. Anna Swenn-Larsson (SWE) 80

7. Leona Popovic (CRO) 66

8. Ana Bucik (SLO) 60

9. Thea Louise Stjernesund (NOR) 58

10. Katharina Liensberger (AUT) 56

Mannschaft Frauen (2):

1. Schweden 223

2. USA 219

3. Schweiz 177

4. Deutschland 142

5. Österreich 126

6. Slowakei 120

7. Norwegen 110

8. Kroatien 102

9. Slowenien 84

10. Kanada 65

Nationencup (3):

1. Schweiz 329

2. Norwegen 308

3. USA 264

4. Schweden 223

5. Slowenien 193

6. Deutschland 174

7. Österreich 174

8. Slowakei 128

9. Kroatien 124

10. Kanada 95