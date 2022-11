Mikaela Shiffrin hat erneut zugeschlagen. Foto: AP/Alessandro Trovati

Levi – Mikaela Shiffrin hat den Angriff der Schweizerin Wendy Holdener abgewehrt und nach dem Slalom am Samstag auch jenen am Sonntag in Levi für sich entschieden. Die US-Amerikanerin holte in 1:52,21 Minuten ihren 76. Weltcupsieg, den 49. in einem Torlauf. Die ÖSV-Frauen hatten mit der Entscheidung um die Podestplätze nichts zu tun, beste wurde Katharina Liensberger als Achte. Der Rückstand der Slalom-Weltmeisterin war mit 1,85 Sekunden allerdings beträchtlich. Mit Katharina Truppe (3,27) als 21. kam nur noch eine weitere ÖSV-Läuferin in die Wertung.

Wieder einmal knapp am Sieg vorbei fuhr Holdener. Die Schweizerin musste sich um 28 Hundertstel geschlagen geben und holte ihren 15. zweiten Platz in einem Slalom. 15 Mal war sie in einem Torlauf bereits Dritte. Petra Vlhova (+0,68) komplettierte als Dritte das Podest. Die Slowakin hatte sowohl 2020 als auch 2021 beide Torläufe in Levi gewonnen.

Die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst haben Katharina Huber (33.), Magdalena Egger (40.), Franziska Gritsch (42.) und Nina Astner (48.). Bereits im ersten Lauf ausgeschieden sind Chiara Mair (drei Tore vor dem Ziel), Marie-Therese Sporer und auch die überraschend starke Britin Charlie Guest, die nach bester Zwischenzeit wenige Tore vor dem Ziel scheiterte. (red, 20.11.2022)

Ergebnis:

folgt

2. Durchgang:

folgt

1. Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 56,86

2. Lena Dürr (GER) 56,93 +0,07

3. Petra Vlhova (SVK) 56,96 +0,10

4. Wendy Holdener (SUI) 57,07 +0,21

5. Thea Louise Stjernesund (NOR) 57,21 +0,35

6. Sara Hector (SWE) 57,28 +0,42

7. Zrinka Ljutic (CRO) 57,59 +0,73

8. Katharina Liensberger (AUT) 57,67 +0,81

9. Maria Therese Tviberg (NOR) 57,68 +0,82

10. Leona Popovic (CRO) 57,74 +0,88

11. Michelle Gisin (SUI) 57,78 +0,92

12. Paula Moltzan (USA) 57,81 +0,95

13. Marie Lamure (FRA) 57,83 +0,97

14. Laurence St-Germain (CAN) 57,91 +1,05

15. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 57,93 +1,07

weiter:

20. Katharina Truppe (AUT) 58,28 +1,42

Nicht für den 2. DG qualifiziert:

33. Katharina Huber (AUT) 58,75 +1,89

40. Magdalena Egger (AUT) 59,29 +2,43

42. Franziska Gritsch (AUT) 59,54 +2,68

48. Nina Astner (AUT) 1:01,22 +4,36

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Chiara Mair (AUT), Marie-Therese Sporer (AUT), Anna Swenn-Larsson (SWE), Charlotte Guest (GBR)