18 Personen seien bei den Schüssen im Nachtclub verletzt worden. Foto: Twitter @Treyruffy via REUTERS

Colorado Springs – Bei Schüssen in einem Nachtclub in der US-Stadt Colorado Springs sind fünf Menschen getötet und 18 verletzt worden. Das teilte die Polizei in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) mit. Medienberichten zufolge handelt es sich um einen Club für Schwule und Lesben. (APA, 20.11.2022)