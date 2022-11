Österreich hat laut Studie eine Übersterblichkeit von 72,9 pro 100.000 Einwohner bei 74 Prozent Durchimpfungsrate.

Foto: APA/dpa/Marijan Murat

Washington/Wien – Nicht nur zu Beginn der Covid-19-Pandemie, auch mit den Delta- und Omikron-Varianten von SARS-CoV-2, kam es weltweit zu einer Übersterblichkeit. Sie hängt offenbar großteils mit den Covid-19-Durchimpfungsraten zusammen. Österreich schneidet vom Juni 2021 bis März 2022 unter vergleichbaren Staaten viel besser als die USA ab, liegt aber sonst im hinteren Feld. Das zeigt eine neue US-Studie.

Die im im Journal der American Medical Association (JAMA) erschiene Studie hat aus den US-Statistiken sowie aus den Informationen der WHO, OECD und Our World in Data Corona-Durchimpfungsraten und die Übersterblichkeit nach der ersten Welle der Pandemie analysiert. "Das umfasste die Delta-Variante und die Omikron-Winterperiode", schrieben die Wissenschaftler in ihrer am Freitag erschienen Studie.



In der Untersuchung verglichen wurden die Daten zur Übersterblichkeit aus allen Ursachen (also nicht nur Covid-19) für die gesamten Vereinigten Staaten, für die zehn US-Bundesstaaten mit den höchsten und für die zehn US-Bundesstaaten mit den niedrigsten Covid-19-Durchimpfungsraten. Verglichen wurde das aber auch mit 17 OECD-Mitgliedsstaaten mit jeweils mehr als fünf Millionen Einwohnern und einem BIP von mehr als 25.000 US-Dollar (24.160 Euro) pro Einwohner und Jahr – von Neuseeland, Australien und Kanada bis zu den meisten westeuropäischen Staaten (z.B. Schweden, Belgien, Frankreich, Österreich, Deutschland, Italien etc.). Die Analysen erfolgten jeweils für den Zeitraum von Ende Juni 2021 bis Ende Dezember 2021, um die Auswirkungen der Delta-Variante von SARS-CoV-2 zu beschreiben, und von Ende Dezember 2021 bis Ende März 2022, um vor allem Omikron zu berücksichtigen.

Hohe Übersterblichkeit in den USA

Frappierend ist die hohe Übersterblichkeit in den USA: Im gesamten Land kam es bei einer Durchimpfungsrate von nur 63 Prozent zu 145,5 mehr Todesfällen aus allen Ursachen pro 100.000 Einwohner. In den zehn Bundesstaaten mit den geringsten Durchimpfungsraten (52 Prozent im Beobachtungszeitraum) lag die Übersterblichkeit gar bei 193,3 Fällen pro 100.000 Einwohner. In den US-Staaten mit den meisten Impfungen (73 Prozent) betrug sie 65,1/100.000 Einwohner und lag damit im Mittelfeld der Staaten.

Am besten unter den insgesamt 20 verglichenen Ländern bzw. Regionen (17 Staaten außerhalb der USA sowie die USA insgesamt) schnitt Neuseeland ab: Nur 5,1 mehr Todesfälle aus allen Ursachen pro 100.000 Einwohner (Durchimpfungsrate: 75 Prozent). Das liegt deutlich unter allen anderen Ländern. An zweiter Stelle folgt Schweden mit 32,4 zusätzlichen Todesfällen/100.000 Einwohner (70 Prozent Durchimpfungsrate), an dritter Stelle Belgien (33,9/100.000; 76 Prozent Durchimpfungsrate). Neuseeland betrieb eine rigorose Quarantäne- und Impfpolitik. Auf der anderen Seite war Schweden zu Beginn der Covid-19-Pandemie immer wieder wegen seines liberalen Zugangs kritisiert worden.

Österreich an 17. Stelle

Spanien hatte bei einer Durchimpfungsrate von 80 Prozent immerhin noch eine Übersterblichkeit von 42,5 Fällen pro 100.000 Einwohner. Österreich findet sich nur an 17. Stelle unter den 20 verglichenen Positionen: 74 Prozent Durchimpfungsrate und eine Übersterblichkeit von 72,9 pro 100.000 Einwohner. Durchwegs drastisch ist der Unterschied zwischen Delta- und Omikron-Variante. In Österreich lag die Übersterblichkeit durch Delta bei 65,4 Todesfällen je 100.000 Einwohner, während der Beobachtungszeit der Omikron-Welle nur bei 7,5 je 100.000 Einwohner. Neuseeland registrierte während der Delta-Welle sogar eine geringere Mortalität (minus 7,6/100.000). Dort zeigte sich der Pandemie-Effekt erst mit der Omikron-Variante (12,7/100.000), die Delta-Welle hatte man offenbar per Quarantäne des Inselstaates "übergangen". Ähnliche Übersterblichkeitsdaten wie Österreich hatte Italien mit 71,2 zusätzlichen Todesfällen pro 100.000 Einwohner und einer Durchimpfungsrate von 76 Prozent. Finnland liegt noch hinter Österreich (82,2 mehr Todesfälle pro 100.000 Einwohner, Durchimpfungsrate: 74 Prozent).

Die Übersterblichkeit durch Covid-19 hing laut den US-Experten jedenfalls deutlich von den erzielten Durchimpfungsraten ab. Die Autoren der Studie berechneten, dass vergleichbare Durchimpfungsraten in den USA wie in den anderen Staaten zwischen rund 155.000 und 360.000 Covid-19-Todesfälle verhindert hätten. Bei der Gesamtmortalität hätte das zwischen rund 210.000 und 466.000 weniger Todesfälle bedeutet. (APA, 20.11.2022)