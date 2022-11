In dieser Galerie: 2 Bilder Binnenflüchtlinge in einem Camp nahe der Provinzhauptstadt Goma. Foto: REUTERS/Djaffar Sabiti Kenianische Soldaten unterstützen die kongolesischen Truppen gegen die Rebellen. Foto: APA/AFP/GUERCHOM NDEBO

Und wieder säumen sie die Straßen: Schlangen von Flüchtlingen, Familien mit Kindern, ganze Dörfer. Sie balancieren Bündel auf dem Kopf, viele Frauen tragen auch noch ein Kind in ein Tuch geschlungen auf dem Rücken. Zurzeit steuern sie die kongolesische Provinzhauptstadt Goma an, die ihnen zumindest vorübergehend Schutz bieten könnte.

Wenn nicht wieder passiert, was vor zehn Jahren geschehen ist, als die Rebellen der "Bewegung 23. März" die rund eine Million Einwohner zählende Stadt kurzerhand überrannten. Schon hat die Armee der Kinyarwanda (= Ruandisch) sprechenden Rebellen das Städtchen Kibumba, nur noch zwanzig Kilometer nördlich von Goma, eingenommen. Als Nächstes wäre das Dorf Kibati dran, das gegenwärtig noch von Regierungssoldaten gehalten wird – mitsamt seinen drei Flüchtlingscamps, deren Bewohnerzahl in den vergangenen Wochen auf mehrere zehntausend angeschwollen ist.

Kleiner Hoffnungsschimmer

Seit Beginn der jüngsten M23-Offensive Ende Oktober sollen sich in der ostkongolesischen Nord-Kivu-Provinz fast 200.000 Menschen auf der Flucht befinden – ein Drama, das sich im Osten des Riesenreichs im Zentrum Afrikas seit drei Jahrzehnten ständig aufs Neue abspielt, seit der Völkermord im Nachbarland Ruanda und der von ihm ausgelöste Flüchtlingsstrom die gesamte Region erschütterten.

Noch gibt es einen Hoffnungsschimmer: Als Friedensbote seines Landes soll Kenias Ex-Präsident Uhuru Kenyatta mit dem ruandischen Staatschef Paul Kagame bereits einen Waffenstillstand vereinbart haben. Ein schon förmlich bedeutsamer Vorgang: Schließlich räumt Kagame damit ein, Einfluss auf die M23-Rebellen auszuüben. Bisher hatte er jede Verbindung zu der von ruandischen Tutsi-Flüchtlingen dominierten Truppe weit von sich gewiesen. Allein schon die gute Bewaffnung der M23-Rebellen spricht allerdings eine andere Sprache: Sie sollen neben Geschützen und Panzern auch über Drohnen verfügen, die ihre Aufklärung sichern.

Nachbarstaaten wollen an Bodenschätze

Ruanda hat auch ein Interesse an den Umtrieben der Banyamulenge genannten Tutsi-Rebellen: Ihre Erzfeinde sind die nach dem ruandischen Völkermord ins Nachbarland geflohenen Hutu-Milizen, die als Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) aus dem Kongo heraus den Widerstand gegen Kagames Herrschaft über Ruanda organisieren. Kagame wirft der kongolesischen Regierung vor, mit den FDLR gemeinsame Sache zu machen.

Die Spannungen zwischen den verschiedenen ruandischen Flüchtlingsgruppen (Hutu und Tutsi) lassen den Ostkongo schon seit drei Jahrzehnten nicht zur Ruhe kommen. Hinzu kommen mehr als hundert örtliche Milizen und Rebellengruppen, die ihr Dasein vor allem dem sagenhaften Bodenschatzreichtum des Ostkongos verdanken – sowie den Bemühungen der Nachbarstaaten (neben Ruanda auch Uganda und Burundi), an diese Schätze heranzukommen. Mit der richtigen Rebellentruppe am Drücker fällt der Zugriff leichter – Türöffner für Ruanda ist M23, während Uganda seinen Einfluss über die kongolesische Armee geltend macht.

Drohende Konfrontation mit Kenias Soldaten

Dem fast 30-jährigen Bürgerkrieg im Ostkongo sollen bereits mehr als fünf Millionen Menschen zum Opfer gefallen sein. Ihn zu beenden hat sich jetzt die Ostafrikanische Gemeinschaft (EAC) zur Aufgabe gemacht: 1.000 kenianische Soldaten wurden bereits in die Kriegsregion entsandt, neben burundischen und ugandischen Truppen in ähnlicher Stärke. Das Mandat der EAC-Soldaten ist robust: Sie sollen nicht nur den Frieden schützen, den es nicht gibt, sondern auch mit Waffengewalt Rebellenvorstöße stoppen.

Da die kenianischen Soldaten an Gomas Stadtgrenze stationiert sind, würde ein Angriff der M23-Rebellen auf die Provinzhauptstadt zu einer Konfrontation mit den Kenianern führen – eine Aussicht, an der Ruandas Präsident Kagame nicht gelegen sein kann. Er wird den Rebellen einen Angriff auf Goma vermutlich verbieten. Doch ein Ende des Bürgerkriegs wäre so noch nicht gekommen. Nach den Vorstellungen Kenyattas soll dieser nun bei Friedensgesprächen in der kenianischen Hauptstadt Nairobi ausgehandelt werden. M23 wurde dazu allerdings nicht einmal eingeladen. Kein verheißungsvoller Versuch. (Johannes Dieterich, 21.11.2022)