Rauch steigt auf: Der neue Stromstecker von Nvidia-Grafikkarten steht im Verdacht brandgefährlich zu sein. Foto: Screenshot/Gamers Nexus

Das Drama um die schmelzenden 16-Pin-Anschlüsse für Nvidias neueste Grafikkartengeneration ist um eine Facette reicher. Nun hat mindestens ein Besitzer einer Geforce RTX 4090 – dem aktuellen Spitzenmodell – den Streit vor Gericht gebracht und reichte eine Sammelklage gegen Nvidia ein.

Zur Vorgeschichte: Mit der neuesten Generation von Grafikkarten der Ada-Lovelace-Serie stellte Nvidia auch einen neuen Stecker zur Stromversorgung der Karten vor. Die bisher üblichen 8-Pin-Stecker wurden bei Nvidia durch neue 16-Pin-Anschlüsse ersetzt. Genannt wurde diese proprietäre Erfindung aus der Entwicklungsabteilung etwas sperrig 12VHPWR.

Geschmolzene Anschlüsse

Schon wenige Tage nach der Veröffentlichung der neuen Grafikkarten fiel einigen Nutzerinnen und Nutzern auf, dass das Plastik um den Stecker zu schmelzen begann, was bei einer Grafikkarte um etwa 2.300 Euro eigentlich nicht vorkommen sollte. Immer mehr Nutzer meldeten sich bei Nvidia, woraufhin das Unternehmen noch zusätzlich Öl ins Feuer goss, als man der Community die Schuld gab. Es sei ein "übliches Problem", dass die Kunden die neuen Stecker nicht ordnungsgemäß in den Anschluss stecken, heißt es etwa auf der Support-Seite von Nvidia. Gleichzeitig ermahnte das Unternehmen seine Kundschaft erneut, die Kabel an der Anschlussstelle nicht zu stark zu biegen und auf beim Einbau auf die möglichst weite Radien zu achten.

igorsLAB

Bei den Nutzerinnen und Nutzern kam das nicht besonders gut an und im Youtube-Kanal von Igors Lab wurde nachgewiesen, dass die Nvidia Stromstecker offenbar schlecht verarbeitet. Durch mangelhafte Lötstellen würden zu dünne Verbindungsbrücken entstehen, was zu unvorhergesehener Hitzeentwicklung führe, so das Fazit. Deshalb nannte man das Kabel auch scherzhaft "Jensens Zündschnur" in Anspielung auf den Nvidia-CEO Jensen, eigentlich Jen-Hsun, Huang. Auch die Hardwarespezialisten von Gamers Nexus kamen bei ihren Tests zu ähnlichen Ergebnissen. Ohne die Grafikkarte zu übertakten schmolzen mehrere Stecker.

Gamers Nexus

Auf ähnliche technische Fehler beruft sich nun der Kläger im US-Bundesstaat New York. Nvidia habe eine defekte und gefährliche Kombination aus Stromkabel und dazugehörigem Anschluss vermarktet, was die ernsthafte Gefahr eines Stromschlags sowie eines Brandes für jeden Käufer bedeuten kann. Weitere Betroffene können sich der Klage nun anschließen. Bisher sind laut Nvidia rund 50 Fälle von geschmolzenen Stromsteckern bekannt. (red, 20.11.2022)