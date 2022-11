In "Katz und Maus", dem neuen "Tatort" aus Dresden (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr) wird die Reporterin Brigitte Burkhard auf offener Straße verschleppt. Ihr Entführer wendet sich mit einer Videobotschaft an die Polizei. Die Kommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski), Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und ihr Chef Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) werden mit der Behauptung konfrontiert, 150 in Sachsen entführte Kinder würden in einem Dresdner Keller gefangen gehalten.