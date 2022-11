Wenn das Licht schwindet und die Schatten zu kriechen beginnen, wenn die Morgen von Nebel verschlungen werden, wenn es klamm im Schanigarten wird und in den echten Gärten die Reste der Sommerblumen und des Laubes verfaulen mit diesem unverwechselbaren Geruch, der das Ende des Herbstes einläutet, dann kann es nur eines geben: einen herzhaften Biss in gute Schokolade.

Schokolade ist Seelennektar. Foto: APA/Monika Skolimowska

Schokolade ist Seelennektar. Sie erinnert in ihrer reinen, milchigen Form an das selige Gezuzel an der Mutterbrust, süß und klebrig gehaltvoll. Mit Nüssen und Gewürzen garniert bekommt sie etwas ausgesprochen Weihnachtliches, tiefdunkel wie nächtliches Meer, und mit Salz versehen eröffnet sie einen Tauchgang an die Grenze des Herben. Karamellig geschmolzene helle Schokolade kann auch geliebt werden, manches Mal heißt es eben unmissverständlich: Blondiertes bevorzugt. Der Adventkalender ist eine Krumenspur à la Hänsel und Gretel, die Richtung Weihnachtsabend weist. Nicht auf einmal verspeisen! Sonst findet man nicht mehr hin.

Manche sind heikel und nur ein paar Sorten treu. Andere entpuppen sich als omnivor veranlagt und vertilgen Schokolade in jeder Form, Auslegung und Abart, gnadenlos. Schoko hat sich auch als Rettungsring bei Beziehungs- und Arbeitsstress erwiesen, aber besser nur in Maßen statt Massen, sonst kommt zum Astralkörper-Rettungsring noch ein weiterer, sehr konkreter hinzu. (Julya Rabinowich, 21.11.2022)