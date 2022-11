In Gruppe A messen sich der Senegal und die Niederlande. In Gruppe B geht es für die USA und Wales ans Eingemachte

Doha – Senegals Nationaltrainer Aliou Cisse sieht den Ausfall von Sadio Mané als enorme Schwächung. "Es ist furchtbar schade", sagte der 46-Jährige vor dem Auftakt gegen die Niederlande: "Er ist unser bester Spieler, unser Leader. Man kann ihn nicht ersetzen. Trotzdem wollen wir die Gegner ärgern." Mané verpasst Katar wegen einer Operation am Wadenbeinköpfchen.

Die Niederlande sind nicht nur deshalb zu favorisieren. Truus van Gaal machte ihrem Mann vor dem Abflug noch ein schönes Geschenk – drei Unterhosen, natürlich in Oranje. "Drei, sodass sie gewaschen werden können", scherzte Trainerlegende Louis van Gaal. Und die müssen reichen bis zum 18. Dezember. Dann will sich der 71-Jährige mit den Niederlanden endlich den großen Traum erfüllen.

Die Zuversicht

Die Zuversicht ist groß. "Wir haben eine gute Chance, Weltmeister zu werden", sagte van Gaal vor dem Auftakt gegen Afrikameister Senegal im Al-Thumama-Stadion. Sein Rezept ist verblüffend einfach: "Wir müssen nur unsere Serie ausbauen. Wenn diese bis zum Ende des Jahres anhält, sind wir Weltmeister."

So ist es. Seitdem van Gaal trotz seiner Prostatakrebs-Erkrankung die Niederlande im September 2021 zum dritten Mal in seiner Karriere übernahm, geht es aufwärts. Die Elftal ist seit 15 Spielen ungeschlagen. Um Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk und Spielmacher Frenkie de Jong (Barcelona) entwickelte van Gaal eine hungrige Mannschaft. "Ich glaube, dass wir eine besondere Einheit sind", sagt Matthijs de Ligt von Bayern München.

Endspiel

Die Amerikaner haben unterdessen schon ihr erstes WM-Endspiel. Zumindest, wenn es nach Jürgen Klinsmann geht. "Das ist das Spiel der Spiele für sie in der Gruppe", sagte der langjährige US-Nationaltrainer vor dem Auftakt gegen Wales. Sechs Jahre nach dem Ende der Klinsmann-Ära hat Team USA viel vor. Die hungrige Mannschaft um Christian Pulisic und ihr charismatischer Trainer Gregg Berhalter visieren bei der ersten WM-Teilnahme seit dem Achtelfinal-Aus in Brasilien 2014 die K.-o.-Phase an. "Was ich glaube", sagt Berhalter, "ist, dass wir an unserem besten Tag jede Mannschaft der Welt schlagen können. Jede!"

Doch bei aller Euphorie und bei aller "Yes, we can"-Mentalität ermahnt Klinsmann seine Erben, den Fokus voll auf den Turnierstart zu legen: "Die Amis können nicht spekulieren, dass sie England schlagen. Sie müssen Wales schlagen." Allerdings: In den Vorbereitungsspielen gegen Saudi-Arabien (0:0) und Japan (0:2) hatten die Amerikaner Probleme, das Tor zu treffen. Immerhin kann Berhalter auf ein junges Team mit Talent zurückgreifen. Das Durchschnittsalter von knapp 24 Jahren ist das mit Abstand niedrigste aller 32 Teilnehmer.

Und Wales? Die Stimmung vor dem WM-Comeback nach 64 Jahren ist prächtig, Gareth Bale sei Dank. "Er ist lustig, reißt Witze, nimmt damit den Druck vom Team", sagt Verteidiger Joe Rodon über den alternden Kapitän und Rekordschützen seines Landes. Bale ist 33. Er sagt: "Ich bin kein Pausenclown, ich bin Hoffnungsträger." (red, 20.11.2022 )

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

Gruppe A – 1. Runde:

Senegal – Niederlande (Doha, Al Thumama Stadium, 17.00 Uhr MEZ/live ServusTV, SR Wilton Sampaio/BRA)

Senegal: 1 Mendy – 7 Sabaly, 12 Cissé, 3 Koulibaly, 22 Ballo-Touré – 17 P.M. Sarr, 6 N. Mendy, 5 I. Gueye – 18 I. Sarr, 21 Dia, 15 Diatta

Ersatz: 23 S. Dieng, 26 Gomis – 2 Jakobs, 8 Kouyate, 11 F. Mendy, 14 Name, 13 P. Gueye, 16 Ciss, 24 N'Diaye, 9 Ndiaye, 19 Diedhiou, 20 B. Dieng, 25 Jackson

Fraglich: 4 Diallo (Knie)

Niederlande: 23 Noppert – 2 Timber, 4 Van Dijk, 5 Aké – 26 Frimpong, 21 F. De Jong, 20 Koopmeiners, 17 Blind – 8 Gakpo – 7 Bergwijn, 18 Janssen

Ersatz: 1 Pasveer, 13 Bijlow, 3 De Ligt, 6 De Vrij, 16 Malacia, 22 Dumfries, 11 Berghuis, 14 Klaassen, 15 De Roon, 24 Taylor, 25 Simons, 9 L. De Jong, 12 Lang, 19 Weghorst

Fehlt: 10 Depay (Oberschenkel)

Gruppe B – 1. Runde:

USA – Wales (Al Rayyan, Education City Stadium, 20.00 Uhr MEZ/live ORF 1, SR Al-Jassim/QAT)

Wales: 1 Hennessey – 6 Rodon, 5 Mepham, 4 B. Davies – 14 C. Roberts, 15 Ampadu, 8 Wilson, 10 Ramsey, 3 N. Williams – 11 Bale, 20 James

Ersatz: 12 Ward, 21 A. Davies – 2 Gunther, 17 Lockyer, 24 Cabango, 25 Colwill, 7 Allen, 16 Morrell, 18 J. Williams, 22 Thomas, 26 Smith, 23 Levitt, 9 Johnson, 13 Moore, 19 Harris

Fraglich: 7 Allen (Oberschenkelverletzung)

USA: 1 Turner – 2 Dest, 3 Zimmermann, 13 Ream, 5 Robinson – 8 McKennie, 4 Adams, 6 Musah – 7 Reyna, 9 Ferreira, 10 Pulisic

Ersatz: 12 Horvath, 25 Johnson – 15 Long, 18 Moore, 20 Carter-Vickers, 22 Yedlin, 26 Scally, 11 Aaronson, 14 De la Torre, 17 Roldan, 23 Acosta, 16 Morris, 19 Wright, 21 Weah, 24 Sargent

Fraglich: 8 McKennie, 14 De la Torre (beide Oberschenkelverletzung)