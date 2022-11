Brasilien? Garantiert nicht!

Die Seleção ist dem Druck nicht gewachsen

Reden wir nicht um den heißen Brei herum, Brasilien darf die Heimreise nur mit dem Pokal antreten. Seit 2002 rennt die Seleção jetzt dem depperten Becher hinterher, die "Hexa", der sechste WM-Titel, will und will nicht gelingen. Diesmal stehen die Zeichen auf Glanz und Gloria.

Der Kader ist von vorn bis hinten ein Prunkstück, jede Position ist doppelt besetzt. Die Offensive rund um Neymar da Silva Santos Júnior verspricht Joga Bonito zum Zungeschnalzen, die Ergebnisse sprechen ohnehin eine klare Sprache. In 50 Partien seit der WM 2018 gingen nur zwei Spiele verloren.

Es ist angerichtet, was zum heiligen Pelé soll da schiefgehen? Nun, vermutlich alles. Wenn es um die Wurst geht, versagen der Seleção die Nerven. 2010 scheiterte man mit 1:2 an den Niederlanden, 2014 – brasilianische Leser bitte kurz die Augen schließen! – mit 1:7 an Deutschland und 2018 mit 1:2 an Belgien. Die europäischen Teams sind alle vier Jahre der Reality-Check. Fortsetzung in Katar. (phb)