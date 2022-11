Tokajew bei der Stimmabgabe am Sonntagmorgen. Foto: APA/AFP/Kazakhstan's presidentia

Bei der vorgezogenen Präsidentschaftswahl in Kasachstan steht Amtsinhaber Kassim-Jomart Tokajew vor der Wiederwahl. Hochrechnungen vom Sonntagabend zufolge kommt er voraussichtlich auf rund 82 Prozent der Stimmen. Meinungsumfragen vor der Wahl hatten bereits nahegelegt, dass sich der 69-Jährige klar gegen fünf andere, eher unbekannte Kandidaten durchsetzen wird.

Das zentralasiatische Land mit Grenzen unter anderem zu China und Russland ist in den vergangenen Monaten nicht zuletzt wegen seiner Ölvorkommen auch von Europa stärker umworben worden. Wem sich Tokajew weiter annähern wird, ist unklar.

Zu Jahresbeginn hatte er innenpolitische Unruhen, bei denen es mindestens 238 Tote und rund 10.000 Festnahmen gab, zwar mit Hilfe Russlands niederschlagen lassen. Danach hat er aber die Nähe zur Regierung in Moskau kaum mehr gesucht und vermieden, Russlands Krieg in der Ukraine öffentlich zu unterstützen. Russland ist Kasachstans größter Handelspartner. Das Abgleiten Russlands in die Rezession hat die kasachische Wirtschaft geschwächt. (Reuters, 20.11.2022)