Sechsmal war Taylor Swift nominiert – und sechsmal räumte sie ab. Foto: REUTERS/MARIO ANZUONI

Los Angeles – US-Superstar Taylor Swift hat bei den 50. American Music Awards (AMA) am Sonntagabend (Ortszeit) einmal mehr abgeräumt. Die 32-Jährige war sechsmal nominiert und gewann alle sechs Auszeichnungen, darunter in der Kategorie "Künstlerin des Jahres". Zudem erhielt Swift die Preise als beste Popsängerin und beste Countrysängerin sowie für das beste Musikvideo ("All Too Well: The Short Film") und das beste Popalbum ("Red (Taylor's Version)").

Mit inzwischen 40 Trophäen sind der Musikerin mehr AMA-Auszeichnungen verliehen worden als jeder anderen Künstlerin und jedem anderen Künstler zuvor. Damit besserte sie ihre eigene Rekordmarke von 34 Awards nochmals auf.

Måneskin mit bestem Rocksong



Der meistnominierte Latin-Star Bad Bunny gewann hingegen nur in zwei von acht möglichen Kategorien. Er wurde als bester Latin-Künstler und für das beste Latin-Album ausgezeichnet. Måneskin, die italienischen ESC-Sieger aus dem Jahr 2021, durften sich über eine Trophäe für den besten Rocksong ("Beggin") freuen, nachdem sie im vergangenen Jahr leer ausgegangen waren.

Die American Music Awards gehören – neben beispielsweise den Grammys – zu den wichtigsten Auszeichnungen der US-Musikbranche. Sie werden in Sparten wie Pop, Country, Hip-Hop, Rock und R&B vergeben. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musikerinnen und Musiker, über die Gewinnerinnen und Gewinner können Fans im Internet abstimmen. (APA, 21.11.2022)