"Ich stand auf dem Baltoro-Gletscher in Nordpakistan am Fuße legendärer Achttausender wie Gasherbrum IV (7.925 m), Broad Peak (8.051 m) und keines Geringeren als des K2 (8.611 m). Der Winter hatte voll eingesetzt, und alles war weiß und blau. Es war minus 20 °C kalt, windstill, leblos. Der Berg schien in der Stille zu brüllen", erzählt Matt Jackisch über dieses Foto, mit dem er zum Sieger in der Kategorie "Mountains" wurde.