In der Twitter-Zentrale in San Francisco müssen Angestellte derzeit manuell nach Copyright-Verstößen suchen. Foto: Lea Suzuki/San Francisco Chronicle via AP

Nach den Massenentlassungen bei Twitter werden nun möglicherweise erste Zerfallserscheinungen sichtbar. Wie "Forbes" berichtet, brach in der Nacht auf Sonntag das automatische Copyright-Schutzsystem der Social-Media-Plattform zusammen. Ein User konnte den Film "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" in voller Länge hochladen, ohne dass die Videodateien automatisch offline genommen wurden. Der Universal-Film wurde in 49 Zwei-Minuten-Schnipseln hochgeladen und blieb fast den ganzen Tag online. Erst am Sonntag wurde der User schließlich gesperrt – offenbar manuell.

Noch nicht behoben

Das Problem konnte bis Montagvormittag nicht behoben werden. Mit Stand 10 Uhr waren noch zahlreiche ähnliche Threads mit direkt auf Twitter hochgeladenen Filmen und Serien zu finden. Eine "Spongebob"-Episode, die bereits am Samstag hochgeladen wurde, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch problemlos abrufbar. Aktuell müssen Twitter-Angestellte wohl manuell nach Copyright-Verstößen suchen.

Foto: STANDARD/Screenshot

Massenentlassungen bei Twitter

Dass die Behebung des Problems so lange dauert, dürfte mit dem massiven Stellenabbau bei der Social-Media-Plattform zusammenhängen. Twitter hat unter dem neuen Eigentümer und CEO Elon Musk in den letzten Wochen tausende Mitarbeiter gekündigt. Anfang November wurde bereits die Hälfte der Belegschaft entlassen.

Vergangene Woche kündigte Musk an, zusätzlich alle Angestellten zu kündigen, die nicht bereit sind, "extrem hardcore" zu arbeiten. Auch europäische Twitter-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sind betroffen – ein Rechtsstreit wird wohl folgen. (Jonas Heitzer, 21.11.2022)