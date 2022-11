In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: Hausenblas Foto: Getty Images/iStockphoto/Leonsbox

Boulangerie mit Chocolaterie

Am Dienstag erweitert die französische Bäckerei Parémi in der Bäckerstraße im 1. Bezirk ihr Sortiment. Denn dann eröffnet man eine eigene Chocolaterie.

Am Dienstag sollen die Türen bei Parémi aufgehen. Foto: Hausenblas

Pünktlich zur Adventzeit gibt es kleine Schokoladespezialitäten und größere Kreationen, jetzt eben in Christbaum- und Christbaumkugelform. Eine Abwechslung zu den vorweihnachtlichen Keksen.

Käse statt Eis

Eisgeschäfte haben es im Winter a bissl schwer. Kaum jemand hat Lust auf Eis, Miete muss man aber trotzdem zahlen. Von daher ist es wirtschaftlich smart, wenn in den kalten Monaten das Geschäft von anderen Firmen bespielt wird. Das Schelato in der Schleifmühlgasse im 4. Bezirk beherbergt bis auf weiteres die Käse von Jumi, die man sonst natürlich in der Langen Gasse im 8. Bezirk findet. Neben den Klassikern widmet man sich im Pop-up vor allem Raclette, Fondue und der Raclette-Semmel.



Pop-up-Bar im Sofitel



Apotheke meets Cocktailbar – so oder so ähnlich lautet das Konzept der Apothecary Bar, die mittwochs bis samstags im Loft des Sofitel gastiert. Als Pop-up angekündigt, gibt es aber noch kein Enddatum. Serviert werden neben dem Ausblick über die Stadt Wien spezielle Cocktails mit Spirituosen von Saint Charles: der Botanist mit Wermut, der Alchemist mit Bergkristallkomplex und der Anti-Stress mit Hanf. Ab 16 Uhr geöffnet.



Alles Wurscht, Teil 2



Von "Falstaff" zum besten Würstlstand Wiens gewählt, haben die Köpfe hinter Alles Wurscht nun expandiert. Seit kurzem gibt es Würstel und Co bei der Messe Wien im 2. Bezirk, aber mit verändertem Angebot: Besonders auf Pastrami-Sandwiches will man sich konzentrieren, dazu gibt es neu auch Rote-Rüben-Tatar, ganz vegan. Trüffelpommes sind weiterhin erhältlich, die beliebten Calamari fritti dagegen nur in der Dependance am Börseplatz. Frühstück und Kaffee will man zukünftig auch anbieten. Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr offen. (rec, 22.11.2022)



