Laut einer Umfrage würde die SPÖ mit Hans Peter Doskozil an der Spitze 32 Prozent schaffen – um fünf Prozentpunkte mehr als unter Pamela Rendi-Wagner. Setzt der Burgenländer doch noch dazu an, Spitzenkandidat zu werden?

Nächste Runde im Clinch um die Führung der SPÖ: Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil. Foto: Matthias Cremer

Es ist ein Resultat, das SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nicht freuen kann: Zwar sieht eine neue Umfrage des Meinungsforschers Peter Hajek die Sozialdemokraten jedenfalls auf Platz eins, sollte am kommenden Sonntag gewählt werden. Doch offenbar macht es einen beträchtlichen Unterschied, wer die Partei anführt. Während Rendi-Wagner lediglich auf 27 Prozent käme, sieht die Erhebung den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei 32 Prozent.

Das Pikante daran: Es ist Doskozils burgenländische SPÖ selbst, welche die Umfrage in Auftrag gegeben und an die Öffentlichkeit gespielt hat. Da drängt sich der Eindruck eines Eigeninserats auf. Bringt sich der stimmlich angeschlagene Landeschef in Stellung, um Rendi-Wagner doch noch als Spitzenkandidat für die nächste Nationalratswahl abzulösen?

Test für "burgenländischen Weg"

Wer an offizieller Stelle nachfragt, bekommt ein Dementi serviert. "Wenn wir das wollten, würden wir das eleganter angehen", sagt Roland Fürst, Geschäftsführer der Landespartei. Vielmehr sei es um die Erkenntnis gegangen, ob der "burgenländische Weg" auch in ganz Österreich ziehen würde. "Wir bekommen ja immer wieder ausgerichtet, dass dieser nur bei uns zu Hause funktioniere."

Die Umfrage habe "eindrucksvoll" das Gegenteil bewiesen, sagt Fürst und verweist auf die große Zustimmung zu einem Mindestlohn von 1.700 Euro netto, einem von Doskozils Schlüsselprojekten im Burgenland. Laut der repräsentativen Befragung von 800 Österreicherinnen und Österreichern zieht eine Mehrheit dieses Projekt auch der Einführung einer Viertagewoche vor, wie sie die Bundes-SPÖ forciert.

Streitfrage Asyl

Bestätigt fühlen sich die Burgenländer auch in einer zweiten Streitfrage: Als mehr oder minder abgehoben gilt ihnen die Linie der Bundes-SPÖ in der Asyl- und Migrationspolitik – so will Rendi-Wagner anders als Doskozil & Co will partout keine Flüchtlingskrise erkennen. Da kommt es gerade recht, dass Meinungsforscher Hajek den Vorsprung des Rivalen in der Umfrage hauptsächlich mit ebendiesem Thema erklärt: "Doskozil strahlt beim Thema Migration und Asyl in Wählerschichten rechts der Mitte aus." Zwar verliere er gleichzeitig Stimmen von links, doch das wiege das Plus bei weitem nicht auf.

Ob das auf den Rest der SPÖ westlich des Leithagebirges ebenfalls Eindruck macht? Unumstritten war Rendi-Wagner als Frontfrau nie. Doch da sich Doskozil mit seinen Querschüssen in den Augen vieler diskreditiert hatte, schien sich zuletzt eine breite Akzeptanz des Status quo durchgesetzt zu haben.

Der Umstand, dass die FPÖ in diversen Umfragen der SPÖ immer näher gekommen ist, lässt allerdings neue Zweifel keimen. Auch da liefert die burgenländische Sonntagsfrage Argumente: Unter Doskozil liegt die SPÖ demnach um elf Prozentpunkte vor den Blauen, unter Rendi-Wagner nur um zwei.

Ob es aus Sicht der Burgenländer strategisch klug war, diese Ergebnisse zu veröffentlichen, ist allerdings eine andere Frage. Statt im Hintergrund – sofern gewollt – eine mögliche Übernahme der Partei vorbereiten zu können, steht Doskozil nun unter größerem Zugzwang, Farbe zu bekennen. (Gerald John, 21.11.2022)