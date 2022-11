Graue Maus



Duftkerze von IKEA. Foto: Heidi Seywald

Zurück zum Holz. Das wünschen sich in Zeiten der Energiekrise wohl viele. Ein Stück vom Traum kann man sich mit dieser sehr dezent duftenden steingrauen Kerze erfüllen. 20 Stunden hält sie durch. Wer beim Geruch von Rauch an brennende Christbäume denkt, hat damit wohl kaum Freude. Die alles in allem etwas langweilige Komposition fügt sich dafür in jedes Bild.

Duftkerze Lagerfeuer Enstaka von Ikea um € 2,–

2 von 6 Sternen







Zimtener Zauber

Duftkerze von Airwick. Foto: Heidi Seywald

Apple Crumble, hmmmh. Sie sollte nach Apfelkuchen riechen, duftet aber intensiv nach Punsch und ist wohl einer der häufigsten Wintergerüche. Die zimtlastige Kerze hält bis zu 30 Stunden und zaubert sofort das Bild vom Christkindlmarkt vor die Augen. Hach, wie schön. Die gelb-weiße Deko hat Charme, besser wäre es, auf das Plastik zu verzichten. Trotzdem ist sie unser Favorit.

Duftkerze Apple Crumble von Airwick, bei Action um € 2,33

5 von 6 Sternen





Picksüßer Punsch

Duftkerze von Candle Factory. Foto: Heidi Seywald

Sie ist mit Abstand die teuerste, aber dafür auch die am aufwendigsten verpackte im landhausstilistischen Weckglas, das sich gut weiterverwenden lässt. Sie glitzert wie rosa Schnee und sieht aus, als wäre sie gefroren. Und sie duftet süß, fast picksüß. Für die einen ist sie deswegen Favorit, für die anderen Verlierer. Bis zu 24 Stunden hält sie durch. Alles in allem etwas teuer.

Duftkerze Glühpunsch Baby Jumbo von Candle Factory, im Reformhaus um € 8,49

3 von 6 Sternen





Goldiger Zwerg



Duftkerze von Pajoma. Foto: Heidi Seywald

Die kleinste im Reigen hat es in sich: Schon vor dem Anzünden ist ihr Duft sehr intensiv – brandschutztechnisch ideal. Die billigste Kerze hält ihr Versprechen und riecht nach Honigkuchen, brennt aber nur sieben Stunden. Verpackt ist sie in der Aludose – eigentlich vermeidbarer Müll. Sie sieht dennoch hübsch aus – wie eine Creme – leider will der Deckel nur ungern entfernt werden.

Duftkerze in Aludose Honigkuchen von Pajoma, bei Müller um € 1,49

4 von 6 Sternen

(RONDO, Pauline Severin, Regina Bruckner, 26.11.2022)