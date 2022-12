"System Niederösterreich"

Aufregung um Vorsitz im U-Ausschuss – diesmal aber nicht wegen Sobotka

Heute, Donnerstag, ist Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in den U-Ausschuss geladen. Den Vorsitz führt just ein ÖVP-Abgeordneter und karenzierter Landesbeamter aus Niederösterreich – obwohl das ursprünglich so nicht vorgesehen war