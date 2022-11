Die BBC-Fußballexpertin Alex Scott mit der "One Love"-Binde beim England-Spiel gegen den Iran. Foto: Reuters/CARL RECINE

Dank der früheren englischen Fußball-Nationalspielerin Alex Scott ist die "One Love"-Kapitänsbinde am Rande des WM-Gruppenspiels zwischen England und Iran am Montag doch zum Einsatz gekommen. Scott trug sie während ihres Auftritts als TV-Expertin der britischen BBC am Spielfeldrand im Khalifa-International-Stadion am linken Oberarm.

Die Abwehrspielerin spielte von 2004 bis 2017 in der englischen Nationalmannschaft und brachte es auf 140 Länderspiele.

England hatte gemeinsam mit Deutschland und fünf weiteren europäischen Verbänden wenige Stunden vor der Partie mitgeteilt, auf Druck des Weltverbandes auf die vielfarbige Armbinde zu verzichten. Die FIFA habe "sehr deutlich gemacht, dass sie sportliche Sanktionen verhängen wird, sollten unsere Kapitäne die Armbinden auf dem Platz tragen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. (sid, red, 21.11.2022)