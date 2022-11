Macher von "The Lion's Song" und "The Flower Collection" arbeiten bereits am nächsten interessanten Indie-Titel

Mehr zur Protagonistin, die auf dem Artwork und im Spiel zu sehen ist, weiß man aktuell noch nicht. Foto: Mipumi

Die Wiener Videospielschmiede Mipumi verdient einen großen Teil ihrer Brötchen mit internationalen Kooperationen – so arbeitete man beispielsweise an Titeln wie "Hitman" oder "Control" mit – leistet sich aber gleichzeitig auch die Schaffung von kleinen Indie-Perlen. Nach den zwei berührenden Titeln "The Lion's Song" und "The Flower Collection" kündigte das Studio am Montag mit "Howl" einen ähnlich ambitionierten Titel an, der 2023 für Switch und PC erscheinen soll.

Das Spiel sollte man sich in jedem Fall in Bewegung ansehen. Foto: Mipumi

Wolfsgeheul

"Howl" ist ein "rundenbasiertes, taktisches, auf klassischen Märchen beruhendes Spiel, das im Mittelalter angesiedelt ist", beschreibt der Entwickler das Videospiel in der ersten Pressemitteilung. Die Welt von "Howl" ist von einer Heimsuchung geplagt, die Menschen in Wölfe verwandelt. In Form einer jungen Kämpferin sagt man diesen Kreaturen den Kampf an.

Als Kniff verlangt das Spiel von einem, dass man bis zu sechs Züge im Voraus plant. Man muss so die Bewegungen der Gegner quasi voraussehen, um am Ende erfolgreich sein zu können. Waffen und der eigene Verstand werden das im Idealfall nicht zu einem Glücksspiel machen, sondern zu einem, bei dem man aus Erfahrung lernt.

Mipumi Games GmbH

Optisch setzt man auf eine Wasserfarben-Optik, die während der Aktionen im Spiel weitergemalt wird. Während das auf Standbildern ganz hübsch aussieht, entfaltet der Stil vor allem in Bewegung sein Potenzial. Dieses sich bewegende Gemälde soll am Ende 60 Abschnitte, unterteilt in vier Kapitel, bieten. Ein genaues Datum will der Entwickler noch nicht verkünden, aber im kommenden Jahr sollen interessierte Spielerinnen und Spieler die Chance haben, mehr von "Howl" zu sehen. (aam, 21.11.2022)