73 Menschen werden weiterhin auf Intensivstationen betreut. Foto: AFP/LOIC VENANCE

Wien – Am Sonntag sind in Österreich laut den Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) 2.309 Corona-Neuinfektionen gemeldet und somit am Sonntag diagnostiziert worden. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg gegenüber dem Vortag leicht auf 298,4 Fälle je 100.000 Einwohner. Weiter gesunken ist die Zahl der Krankenhauspatienten mit einer Covid-19-Infektion, sie lag am Montagvormittag bei 856 Infizierten – vor einer Woche waren es mit 1.013 noch knapp über 1.000 gewesen.

73 Menschen werden weiterhin auf Intensivstationen betreut, hier hat sich die Zahl nur um eine Person reduziert gegenüber der Vorwoche. Die laborbestätigten aktiven Fälle liegen derzeit bei 38.305 Personen österreichweit, ein geringer Rückgang von rund zwei Prozent gegenüber Montag vergangener Woche, als noch 39.100 gezählt worden sind. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich innerhalb der vergangenen 24 Stunde nicht verändert. Insgesamt sind in Österreich seit Beginn der Pandemie 21.144 Menschen im Zusammenhang mit Covid gestorben. (APA, red, 21.11.2022)