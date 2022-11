Neue Alben von Weyes Blood, Neil Young im Verband mit Rick Rubin und dem one and only Jeb Loy Nichols

Jeb Loy Nichols begründet eine Nation für alle, die gebrochenen Herzens sind. Wer ist das nicht? Foto: Loraine Morley

Weyes Blood – And in the Darkness, Hearts Aglow

Zum November passt die Melancholie besonders, und davon hat Natalie Laura Mering genug. Die US-Amerikanerin veröffentlicht als Weyes Blood. Ihr neues Album heißt And in the Darkness, Hearts Aglow und setzt eine Tradition fort, die sich in den 1960ern und frühen 1970ern an der Westküste der USA begründete. Eine sanfte, oft kunstvoll lasche Musik, ein nacktes Bein im Folkrock der Laurel-Canyon-Szene von damals, zu der Joni Mitchell, Neil Young und andere Hippies gehörten. Die Ergebnisse sind hübsche Song über hängende Schultern mit gerechtem Weltschmerz als Herzschlag.

***

Neil Young – World Record

Apropos Neil Young: Der nimmermüde Hippie tat sich erneut mit seiner Band Crazy Horse und zum ersten Male mit Rick Rubin zusammen, der das Album World Record produziert hat. Eine gemächliche, meist akustisch gehaltene Sammlung von Rumplern, in denen der alte Young Mutter Erde liebkost und daran erinnert, dass wir keinen Planeten B zum Ausweichen haben. Ein paar Mal dröhnt die Elektrische ordentlich, insgesamt besitzt das Album den Charme einer Feierabend-Session, bei der mit Rubin zufällig einer der wichtigsten Produzenten der jüngeren Musikgeschichte dabei war. Cool, aber eher nur für bereits bestehende Fanzonen.

***

Jeb Loy Nichols – United States of the Broken Hearted ...

... nennt Jeb Loy Nichols sein neues Meisterwerk, denn nur solche produziert der Exil-Amerikaner in der Einöde seiner Wahlheimat Wales. Atmosphärereiche, im Tempo unten gehaltene Protestsongs im Kleid eines beseelten Deep Folk, dem Produzent Adrian Sherwood viel Raum zum Atmen lässt. Die Affinität zum Dub via Sherwood ist spürbar, die Bläser scharf ermattet, der Groove arbeitsscheu, und doch ist jeder Song am Punkt. Nichols, erstmals in nden 1990ern mit den Fellow Travelers aufgefallen, ist ein ewiger Geheimtipp, der bei jeder sich bietenden Möglichkeit vor den Vorhang gebracht gehört. In diesem Sinne: Hören Sie sich das an! (Karl Fluch, 22.11.2022)

***